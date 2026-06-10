DEBATT: Barnfamiljen utsattes för livsfara – hur tänkte Trafikverket?

Cyklisterna har ingenstans att ta vägen när cykelvägen längs med riksväg 23/34 tar slut. Foto: Sara Åstrand

När jag på börjar min resa norrut från rondellen mot Hultsfred, kom ca 2 km så väjer en lastbil och släp ut i vänstra körfältet av 2.

Orsaken är cyklande turister, barnfamilj med 2 vuxna och 2 barn och detta sker på sträcka för 100 km/t. Hjärtat håller på att stanna för mig av chock ! Vart ska de ta vägen, med viltstängsel, vägräcke och mitträcke på vägsträckan på denna tungt trafikerade ombyggda vägen?

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Hur tänkte Trafikverket när de byggde om vägen för en mängd miljoner utan att se till att det finns fungerande cykelväg längs med vägen?

Från Hultsfred och söderut några km finns det en byggd cykelväg men den slutar i grindar vid Råsa. Inga informationstavlor finns heller för hur det är tänkt att oskyddade trafikanter kan ta sig säkert mellan Målilla - Hultsfred.

Min första åtgärd var att larma trafikradion för den riskabla företeelsen att det var cyklister på vägen!

Där jag lyckades få dem av vägen var vid den första långa branta backen mot Hultsfred. Jag påtalade det olämpliga för dem att vara där de nu befann sig.

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De var medvetna om att de hamnat mycket olämpligt! Denna cyklande familj från utlandet skulle vidare till Vimmerby (förmodligen ALV) med sina barn i ålder i 6-7-årsåldern. Hur skulle jag kunna hjälpa dem vidare utan att utsättas för dödlig risk att cykla på denna ombyggda väg...?

Jag satte ut varningstrianglar och använde min bil med väjningsblinkers påslagen som skydd, för att köra bakom dem upp till krönen på den branta backe, för att få dem att svänga av i höjd med bergtäkten. Väl där öppnade jag en viltgrind för dem in till en skogsbilsväg som leder ner till gamla landsvägen mot Hultsfred från 1960-talet...

Denna väg är inte skyltad som cykelväg så jag förstår att de kunna hamna så fel på en livsfarlig riksväg !

Nåväl, denna incident belyser ett stort systemfel i Trafikverkets agerande som väghållare, tack och lov slutade denna händelse väl. Inga liv har spillts!

För kännedom och lämplig åtgärd"

Thomas Svensson

Målilla