Andra sommaren en fullträff – rekordmycket folk på motorträffarna

Det är redan klart att det blir en fortsättning nästa år.

Rekordmycket folk kom till motorträffarna i Gullringen den här sommaren. Foto: Privat

Stigs Konditori satsade på motorträffar för andra sommaren i följd. Det blev en succé. – Det är jätteroligt med den här responsen, säger konditoriets Lucas Eriksson.

I maj förra året anordnade Stigs Konditori sin allra första motorträff. Därefter fortsatte man fram till mitten av juli. Satsningen blev en succé och fick en repris även i år.

Det blev inget annat än en succé år två också. I tisdags var det sommarens sista motorträff och Lucas Eriksson är glad över det varma mottagandet.

– Det har varit jätteroligt med den här responsen och att det kommer så mycket folk. Det är överlag roligt att det händer saker i Gullringen och att folk hittar ut till småbygderna.

"Måste ha varit 200 personer"

Han säger att det är svårt att uppskatta exakt hur mycket folk det har varit, men att tisdagens avslutande träff blev den bästa.

– I år har det totalt sett varit bättre. Nu senast måste det ha varit 200 personer, det är otroligt.

Vad tror du är förklaringen?

– Mycket är nog att det är ett ställe öppet för alla. Det är inga lustigheter. Man kan komma som privatperson bara för att titta eller ställa ut en fin bil om man har det. Man kan dricka lite kaffe, äta en matbit eller en kaka och ha en trevlig. Det är inga krusiduller och inga parkeringsvakter.

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"Lite gammaldags"

Många har önskat att den här sommarens motorträffar skulle förlängas.

– Men det här var sista gången. Jag är lite gammaldags och har sagt att vi ska köra de här gångerna och då är det så.

Men Lucas Eriksson utlovar en fortsättning 2027.

– Ja, vi kör nästa år igen och det blir liknande upplägg då också. Jag är så glad för alla som vill komma hit och vill rikta ett varmt tack, säger han.