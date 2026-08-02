Myndighet förelägger restaurang i kommunen med omedelbara förbud

Efter inspektion av en restaurang i kommunen slår Arbetsmiljöverket larm om allvarliga brister och utfärdar omedelbara förbud med vite av användande av två köksmaskiner.

Det var i förra veckan som Arbetsmiljöverkets beslut kom. I det kommuniceras omedelbara förbud att använda dels en skärmaskin, dels en blandningsmaskin, om inte villkor som anges i beslutet är uppfyllda.

För båda maskinerna handlar det om att de ”ska ha skydd eller skyddsanordningar som hindrar tillträde till de rörliga delarnas riskområden eller stoppar farliga funktioner innan någon når riskområdena”. Vad gäller skärmaskinen anges ytterligare ett antal fel på den som måste åtgärdas.

De omedelbara förbuden är kopplade till ett vite på 25 000 kronor per maskin om villkoren inte uppfylls innan de används igen. I beslutet står också att läsa att skyddsombudet har rätt att avbryta arbetet om inte förbuden följs.

Arbetsmiljöverket ska meddelas när företaget har uppfyllt villkoren.