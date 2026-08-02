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POLISBUSS OCH ELSPARK I OLYCKA – SÅ ÄR SKADELÄGET

POLISBUSS OCH ELSPARK I OLYCKA – SÅ ÄR SKADELÄGET

BLÅLJUS 02 augusti 2026 20.19

Två tonårspojkar skadades i en olycka mellan en polisbuss och en elsparkcykel i Nybro.

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Det ska ha varit vid 17-tiden som olyckan inträffade. I samband med att elsparkcyklisten skulle kontrolleras skedde en kollision mellan elsparkcykeln och polisbussen.

De två personerna som färdades på elsparkcykeln, två pojkar i 15-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus. 

Vid 19-tiden gick regionen ut med två olycksbulletiner. De två pojkarna, som är hemmahörande i mellersta Kalmar län, beskrevs först vara allvarligt skadade och inlagda på intensiven. Vid 22-tiden gick regionen ut med uppdaterade bulletiner och skrev då att båda pojkarna var lindrigt skadade, men kvar på vårdavdelning.

Då olyckan inträffat i samband med kontrollen kommer ärendet att utredas av enheten för särskilda utredningar.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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