LÄNET: 13-ÅRIG FLICKA FÖRSVUNNEN FRÅN CAMPING

En 13-årig flicka är försvunnen från Böda Camping på Öland.

Det var vid 15-tiden som flickan senast sågs på Böda Camping. Hon lämnade då campingen för en promenad. Sedan dess är hon borta.

Polisen söker nu efter den 13-åriga flickan som anmälts försvunnen. Hon är cirka 160 centimeter lång, smal och har blont, lockigt hår.

Hon talar tyska och förstår lite engelska. Vid försvinnandet var hon klädd i ljusrosa t-shirt, mörkblåa jeans eller någon annan typ av liknande byxor.

"Har du sett flickan eller ser du henne i detta nu? Ring larmnumret 112. Alla iakttagelser vid Böda Sand med omnejd är av intresse", skriver polisen.