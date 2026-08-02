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LÄNET: 13-ÅRIG FLICKA FÖRSVUNNEN FRÅN CAMPING

Foto: Bildbyrån

LÄNET: 13-ÅRIG FLICKA FÖRSVUNNEN FRÅN CAMPING

BLÅLJUS 02 augusti 2026 22.14

En 13-årig flicka är försvunnen från Böda Camping på Öland.

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Det var vid 15-tiden som flickan senast sågs på Böda Camping. Hon lämnade då campingen för en promenad. Sedan dess är hon borta. 

Polisen söker nu efter den 13-åriga flickan som anmälts försvunnen. Hon är cirka 160 centimeter lång, smal och har blont, lockigt hår. 

Hon talar tyska och förstår lite engelska. Vid försvinnandet var hon klädd i ljusrosa t-shirt, mörkblåa jeans eller någon annan typ av liknande byxor. 

"Har du sett flickan eller ser du henne i detta nu? Ring larmnumret 112. Alla iakttagelser vid Böda Sand med omnejd är av intresse", skriver polisen.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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