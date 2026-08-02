GRANNARNAS INSATS HYLLAS EFTER VILLABRANDEN

Räddningstjänsten har larmats om brand i byggnad. Det rör sig om en fullt utvecklad brand i en villa.

Det ska röra sig om en villa utanför Vimmerby. Ärendeomfattningen beskrivs som hög initialt i larmet. Det ska röra sig om Perstorp, som ligger öster om Vimmerby. Larmet kom vid 15-tiden på söndagen.

Polisen har också larmats till platsen för att biträda räddningstjänsten under släckningsarbetet. Några uppgifter om skadade personer ska inte finnas.

Vad som orsakat branden är oklart i nuläget.

– Det är en fullt utvecklad brand, det är det enda jag kan säga, berättar Kenneth Söderberg, insatsledare vid räddningstjänsten, som inte har tid att prata för tillfället.

Räddningstjänstens ledningsoperatör i Jönköping säger att det är en fullt utvecklad brand i en enplansvilla.

– Vi släcker utvändigt just nu. Vi är på plats med flera stationer och håller på med släckningsarbetet.

Men ingen person befann sig i villan?

– Det är ingen person i behov av livräddning, det är vad jag kan säga.

Uppdatering, 15.50:

Räddningstjänsten arbetar vidare med sin släckinsats.

– När vi kom dit var det halva huset som brann. Vi har släckt den yttre branden, men det är väldigt varmt och mycket brandgaser, så det antänder igen. Vi har ändå fått effekt på släckinsatsen och det är en pågående insats. Branden är inte släckt, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ingen person har befunnit sig i villan när det brann.

– Nej, det visste vi inte först, men ingen har varit inne i villan när det brann.

Man har inte tagit beslut om att låta huset brinna ned.

– Det har brunnit i halva huset och vi har släckt den yttre branden. Nu jobbar man på att det inte ska sprida sig till den andra delen.

Uppdatering, 16.15:

Kenneth Söderberg, som är insatsledare på plats, ger en ny lägesuppdatering.

– Vi har slagit ned de yttre bränderna. Det har brunnit kraftigt i byggnaden, men just nu håller vi på med takkonstruktionen med hjälp av Hultsfred. Det är brandgaser som ligger där på vinden och bryter både fasad och panel. Vi står på vänt och ser hur det beter sig, säger han.

Det återantänder ganska snabbt på vindsutrymmet, berättar han.

– Ena halvan av huset brinner det inte, men hela byggnaden är rökskadad. Det blir något för försäkringsbolag och restvärdesledare i ett senare skede. Vi fortsätter fokusera på att hålla det nedsläckt.

Den värsta perioden är över, men Kenneth Söderberg vill inte säga att man har full kontroll ännu.

– Det är fortsatt kraftig värmepåverkan på taket, men det vi gör börjar göra verkan. Vi har satt en initial prognos på tre timmar, men då är det eftersläckning också. Vi kommer börja avveckla lite bilar också, just nu är Vimmerby, Södra Vi och Hultsfred på plats.

Han säger också att det är bekräftat att ingen person är kvar i byggnaden.

Uppdatering, 18.05:

Räddningstjänsten är i stort sett klara på plats.

– Vi har rivit bort taket, eliminerat brandhärjarna som fanns under takkonstruktionen och släckt ned det som har brunnit. Vi har kunnat reducera styrkorna, men kommer hålla efterbevakning tills i morgon bitti så att det inte blossar upp under natten, säger Kenneth Söderberg.

Hur mycket av huset är skadat?

– Utvändigt är det mycket skador och inne är det lite vattenskador, rökskador och takskador, men det ser relativt bra ut.

Uppdatering, 20.35:

Räddningstjänsten har avvecklat sin insats och har nu fyra personer kvar från räddningsvärnet i Locknevi för efterbevakning under natten.

– Det är efterbevakning av konstruktionen och vi planerar att avsluta i morgon bitti. Allt har flutit på bra och drönaren har varit ett hjälpmedel. Det är helt fenomenal till att leta temperaturer, säger Kenneth Söderberg.

Han vill också hylla alla grannars insats.

– Deras uppslutning måste lyftas. De slet dit slangar, sprutade på väggen och den grannsämjan måste lyftas. De gjorde ett fantastiskt bra jobb innan vi hann komma dit. Det är mycket av anledningen till att det inte fick spridning snabbare, att de tömde pulversläckare och sprutade vatten. Det kunde ha blivit mycket värre om man inte var aktiv i grannskapet.

Varför det börjat brinna är oklart.

– Nej, vi har ingen aning. Vi får kolla vidare på det, säger Söderberg.

Polisen har ingen misstanke om brott, meddelar Filip Annas, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Artikeln har uppdaterats.