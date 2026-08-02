Se det andra bildsvepet från lördagens Cityfestival

Nu kommer det andra och avslutande bildgalleriet från lördagens röj på Cityfestivalen i Västervik. En lördag som toppades med norska Roc Boyz.

Detta är det andra, och stora, bildsvepet med foton på besökarna på Strömsholmen på lördagen. Var ni där eller missade ni kvällen? Ovan hittar ni våra foton på mängder av de som var på plats.