Så ställer Dackarna och Västervik upp på tisdagen

Redan i morgon möter Dackarna Indianerna hemma i en gratismatch på Skrotfrag Arena. Sedan på tisdag är det full omgång igen i Bauhausligan. Så här ställer Dackarna och Västervik upp vid tisdagens matcher.

Dackarna kommer nästan med exakt samma sju förare som i måndagens möte med Indianerna. Enda förändringen är att Målillaklubben skiftar broder Van Dyck i matcherna.

Mot Vargarna borta på tisdag blir det Avon van Dyck som kör till skillnad från på måndagen, då det är Sammy van Dyck som kör.

Vargarna har ett starkt hemmalag med bland annat Martin Vaculik, Norick Blödorn och Frederik Jakobsen. Dackarna har god chans på bonusen minst sagt, eftersom man vann vårmötet med 53-37.

Vargarna:

1) Martin Vaculik

2) Norick Blödorn

3) Jaimon Lidsey

4) Frederik Jakobsen

5) Jakub Miskowiak

6) Filip Hjelmland

7) Leo Klasson

Dackarna:

1) Matias Nielsen

2) Timo Lahti

3) Jakub Krawczyk

4) Andreas Lyager

5) Artem Laguta

6) Avon van Dyck

7) Tomas H Jonasson

Så blir Västerviks lag

Västervik tar emot Indianerna hemma på Hejla Arena tisdag kväll. Kumlalaget har fyra poäng till godo i kampen om bonusen efter 47-43-seger i majmötet.

Västervik kommer med nästan samma gäng som mot Dackarna. Enda förändringen är att Victor Palovaara, som haft tufft på sistone, utgår och ersätts av Noel Wahlquist. En annan förändring är att Grzegorz Zengota inte får vara kvar på reserven. Han kliver upp på ordinarie.

Västervik:

1) Robert Lambert

2) Villads Nagel

3) Jacob Thorssell

4) Grzegorz Zengota

5) Rohan Tungate

6) Noel Wahlquist

7) Anton Karlsson

Indianerna:

1) Szymon Wozniak

2) Krzysztof Buczkowski

3) Kai Huckenbeck

4) Oliver Berntzon

5) Przemyslaw Pawlicki

6) Dimitri Bergé

7) Jonatan Grahn