DEBATT: Minskad biltrafik behövs för hälsosammare städer i Kalmar län

Nya mätvärden visar att flera svenska städer överskrider EU:s nya luftkvalitetsdirektiv för partiklar. Utsläppen från vägtrafiken – till exempel slitage från däck och vägar – riskerar även att förvärras när nya bilar blir större och tyngre. 83 procent av Kalmar läns riksdagskandidater vill se satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik – efter höstens val måste de gå från ord till handling.

Luftföroreningar orsakar 6 700 förtida dödsfall varje år i Sverige enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet. Trafik är en av de största källorna till föroreningarna. Barn och äldre är särskilt känsliga för ökad risk för luftvägsinfektioner, astma och på sikt även KOL och hjärtinfarkt.

Nya mätvärden från SMHI för 2026 visar att minst sex städer; Göteborg, Västerås, Visby, Gävle, Härnösand och Piteå överskrider EU:s nya luftkvalitetsdirektiv för större partiklar – så kallade PM10. Enligt en svensk studie finns det en koppling mellan stigande halter av PM10 och fler vårdbesök för luftvägsbesvär, särskilt bland barn.

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Utsläppen av föroreningar från bilmotorer har minskat under senare år. Men för PM10 från bland annat väg- och däckslitage ser det värre ut. Sedan fem–tio år tillbaka minskar inte halterna i våra städer och då nya bilar blir allt tyngre riskerar problemet snarare att förvärras.

EU:s nya krav skärper tidigare svenska gränsvärden för hur mycket föroreningar luften får innehålla och blir svensk lag i år. Det betyder att städer som överskrider luftkvalitetsdirektiven måste genomföra åtgärder.

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För att minska utsläppen måste biltrafiken minska. Därför är det väldigt positivt att 83 procent av riksdagskandidaterna från Kalmar län uppger att de vill att staten, regionerna och kommunerna ska göra det enklare för fler att kunna gå, cykla och åka kollektivt, enligt en enkät vi genomfört inför höstens val. Förutom bättre luft kan minskad biltrafik också påverka vår hälsa positivt. Forskning visar att byte från bil till cykel eller kollektivtrafik ger tydliga minskningar i dödlighet.

Vi vill se:

- Åtgärdspaket för minskad biltrafik genom omfördelning av bilyta, sänkta hastigheter och parkeringsregelringar i kombination med satsningar på gång, cykel, kollektivtrafik samt platser för stadsliv.

- Dubbdäcksförbud på flera gator eller sammanhängande områden.

- Minskade utsläpp från diesel- och bensinfordon genom till exempel ökad elektrifiering och införande av miljözoner.



Müge Apaydin-Jönsson, sakkunnig i klimat, hållbar energi och stadsutveckling, Världsnaturfonden WWF

Jesper Johansson, ordförande, Gröna mobilister

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Ågot Watne, forskare i luftmiljö, IVL Svenska Miljöinstitutet

Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet