Ingen misstanke om brott efter olyckan i Vena

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en singelolycka utanför Vena.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.07 på onsdagen.

Enligt de initiala uppgifterna har olyckan inträffat i höjd med sjön Ver på länsväg 711 utanför Vena.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.30-tiden att en personbil har kolliderat på okänt sätt och ligger på sidan av vägbanan. En person är drabbad och har på egen hand tagit sig ut ur bilen. Operatören har inga uppgifter om skadeläget.

Räddningstjänsten är på plats och stänger av vägen för trafik i båda riktningarna. Enligt Trafikverket väntas vägen vara avstängd fram till klockan 15.15.

Uppdatering 15.00:

Räddningstjänsten är kvar på olycksplatsen med några enheter i väntan på att en bärgare ska anlända och frakta bort olycksbilen. Den är oklart när bärgaren anländer till platsen. Vägen är alltjämt avstängd i båda riktningarna. Den drabbade personen är oskadd och kommer inte behöva föras med ambulans till sjukhus.

Uppdatering 15.45:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att bilen är bärgad och vägen är sanerad och återigen öppen för trafik. Räddningstjänsten har lämnat platsen och det finns ingen påverkan på trafiken längre.

Uppdatering 16.49:

Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen. Personen ska ha väjt för vilt och hamnat i diket.