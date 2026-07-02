Vimmerbys ungdomar dricker historiskt lite – men snusar mer

Det som sticker ut mest i rapporten är att färre unga dricker alkohol, men fler använder snus. Foto: Sara Åstrand

Anja Persson, Folkhälsosamordnare i Vimmerby kommun, presenterar drogvaneundersökningen 2026. I rapporten har man kartlagt åttondeklassares alkohol- och drogvanor. Foto: Sara Åstrand

Ungdomar väljer i högre utsträckning bort alkohol. Det visar Vimmerby kommuns nya drogvaneundersökning. Samtidigt syns en viss ökning av vitt snus, där flickor främst står för den uppåtgående statistiken.

I en 50 sidor lång rapport sammanfattas åttondeklassares alkohol- och drogvanor. Drogvaneundersökningen har utförts bland elever i årskurs 8 sedan 2006, och sker vartannat år. Det udda året är det istället fokus på gymnasieungdomar. Nu har rapporten för 2026 kommit och trenden är tydlig: färre unga dricker, men fler snusar.

Alkoholkonsumtionen minskar

Under 2024 var det 26 procent av åttondeklassarna som hade druckit alkohol någon gång under de senaste sex månaderna. Nu ligger den siffran på 14 procent.

– Det är den lägsta andelen vi haft i årskurs 8 under alla dessa år. Det är väldigt positivt, säger Anja Persson, Folkhälsosamordnarei Vimmerby kommun.

Resultatet är inte helt chockerande och det stämmer även överens med att alkoholkonsumtionen minskar bland unga nationellt.

På grund av den låga populationen kan det däremot vara större skillnader mellan enskilda årskullar i Vimmerby.

– Om du har en årskull som inte dricker så mycket, så ger det väldigt tydliga utslag på grund av få elever, även om svarsfrekvensen är hög.

Det innebär att slutsatser kan dras först vid nästa undersökningstillfälle, för att kolla om trenden håller i sig eller om det återgår till föregående siffror.

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Uppåtgående användning av vitt snus

När det gäller tobak- och nikotinprodukter skiljer det sig lite mellan de olika produkterna. Cigarettrökning ligger på oförändrade 7 procent sedan 2024, men det har aldrig varit lägre siffra. De flesta av dessa röker endast vid enstaka tillfällen.

Användning av vape, någon gång, har minskat från 32 procent till 26 procent, mellan 2024 och 2026.

– Det är bra att trenden har brutits, men vi vet inte om den fortsätter nedåt, säger Anja Persson

Det har skett en svag ökning av vitt snus sedan 2022. Det är 11 procent som snusar vid enstaka tillfällen, jämfört med 8 procent 2024.

Vimmerby kommun håller på att ta fram en nikotinförebyggandeåtgärdsplan, med målgruppen ungdomar. Flera aktörer i kommunen är delaktiga för förebyggandet, bland annat elevhälsan, ungdomsmottagningen och fritidssamordnare.

– Vi har bland annat haft dialog med ungdomsmottagning kring nikotinavvänjning. Nu ser vi att unga har hamnat i nikotinmissbruket, och då måste vi ha bra stöd för de som vill ta sig ut det, säger Anja Persson.

Enkäten visade även en stabil låg procent av narkotikaanvändning, där 1 procent har svarat att de har provat någon gång, vilket motsvarar någon enstaka person.

Stora könsskillnader

Det syns tydliga könsskillnader i rapporten. Bland annat är det främst flickorna som står för att det skett en total ökning av snusandet, och de snusar uteslutande vitt. Även här är det i linje med nationella mönster, där det vita snuset anses ha suddat ut tidigare könsskillnader om snusande generellt.

– Flickor har tidigare varit obefintliga i snusstatistiken, det har handlat om några få procent. Men nu har det ökat, så det är mest flickorna som står för ökningen av snusandet.

I rapporten syns även skillnader angående mående.

– Generellt mår unga bättre, men det finns stora könsskillnader där pojkar mår bättre än flickor.

Föräldrar och unga mer restriktiva

En av frågorna var huruvida ungdomarna får tillåtelse av sina föräldrar att dricka alkohol, röka eller snusa. Det är fler som har uppgett nej än tidigare år.

– Vi brukar vara ganska tydliga till föräldrar att det är viktigt att barnen vet att man inte får, för det är då det ger en bra effekt. Det finns dem som inte vet, och då finns det större risk att man testar när man hamnar i sådana sammanhang.

Anja Persson menar att det här kan vara en anledning till att alkoholkonsumtionen minskat.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är en viktig del, men att det sällan finns endast en orsak bakom låga eller höga siffror. Alla faktorer är viktiga tillsammans.

Ungdomarnas egna attityder till cigaretter, alkohol och nikotin har även blivit mer restriktiva. Tidigare har det funnits en mer acceptabel syn på alkohol.

– Om man tittar på nationell forskning, och utifrån vår undersökning, så ser vi att man är mer restriktivt inställd till alkoholberusning över lag.