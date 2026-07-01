Djursdala chanslöst i Jönköping – hängde med i 70 minuter

Djursdala utnyttjade tre av sina straffar mot Jönköping, men räckte inte till mot division ett-laget. Foto: Ossian Mathiasson

Djursdala SK hade fyra straffar mot Jönköpings Södra och satte tre. När matchen blåstes av hade man behövt nio. J-Södra drog iväg i slutet och vann med 9-3.

DSK:s osannolika cupresa tog slut ikväll. Division ett-laget Jönköping var som väntat alldeles för bra för Djursdala – men DSK ska förstås ha en hel del kredd för årets insats i cupspelet. Triumferna mot både Hjorted/Totebo och Myresjö/Vetlanda sticker ut.

Ikväll hade nog laget behövt andra förutsättningar. Ett lag fyra divisioner högre upp är ju tillräckligt motstånd och DSK:s chanser ökade inte av att matchen spelades på konstgräs på bortaplan.

Ändå gjorde laget en smått heroisk insats i 65 minuter. Tre av de fyra straffar som laget kunde ta ut i första halvlek förvaltades och DSK hade faktiskt 3-1-ledning ett tag. Men ett par dystra minuter i slutet av första vände på steken och J-Södra gick till paus med 4-3-ledning.

Matchavgörande 5-3 kom med 25 minuter kvar och sista tio lekte hemmalaget fotboll och gjorde fyra mål till.

"Får ta lärdom av Jönköping"

Tränaren David Henriksson var imponerad av motståndet.

– Det var häftigt självklart. Vi hade stort bortafölje och jag vill tacka alla för stödet vi fick. Vi tar våra straffar, Simon sätter en och bränner en. ”Ludde” (Ludvig Lundqvist) tar över och sätter två. Överlag är de otroligt bra och otroligt skickliga. De har bra rull och fart och är väldigt samspelta. Det var kul att se dem spela. Vi jobbar sjukt bra och sliter. Det rinner iväg lite mycket sista tio, då är vi helt utpumpade. Då har vi gett allt. Jag är stolt över insatsen, vi gör ett jäkla jobb och sliter för varandra. Nu får vi ta lärdom av Jönköping, hur de jobbar och pratar med varandra.

Var de bättre än du trodde?

– Jag hade ganska grov ångest innan och trodde att det skulle bli riktigt jobbigt, men jag tycker att vi försvarar oss väldigt bra. De är självklart ett bra och duktigt lag. De ska vinna mot oss alla dagar i veckan, men vi var där och störde lite. Det var kul att möta det här laget och vår största match i historien.

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"Aldrig tagit oss såhär långt"

Tränaren menar att matchen ger viktiga lärdomar inför framtiden.

– Det handlar om hur de jobbar, hur de rör sig och hur de kommunicerar. Sedan var det en tuffare nivå och domaren tillät mycket mer än i femman. Vi har också mycket gott att ta med oss från det vi gör, vi jobba stenhårt för varandra och täcker skott.

Vid 3-1 hade Djursdala vittring.

– Då började de bli lite frustrerade och hade vi haft det i paus kanske vi hade kunnat störa dem ännu mer. Vi ändrade lite i andra och försökte trycka fram lite, jag ville inte att vi bara skulle stå och försvara.

För Djursdala är cupspelet nu över.

– Det har varit jättekul. Vi vann gruppen enkelt, slog H/T rättvist och tog Myresjö/Vetlanda där vi fick dem frustrerade. Vi var väl värda att gå vidare mot dem tycker jag. Det var en rolig upplevelse idag med. Jag är jättenöjd med cupspelet, vi har aldrig tagit oss såhär långt.

Målvakten Linus Palmér Hård och backarna Alfred Nyman och Oskar Bergman plussas.

– Resterande trupp är bra med. Ingen ber om ursäkt och alla kämpar och sliter.