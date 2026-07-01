VIMMERBYPAR LURADES PÅ STORT BELOPP I BEDRÄGERI

Ett Vimmerbypar i 70-årsåldern blev av med närmare 30 000 kronor i ett bedrägeri. Foto: MostPhotos

Ett par i 70-årsåldern från Vimmerby kommun blev utsatta för ett bedrägeri och förlorade knappt 30 000 kronor förra onsdagen.

Vår tidning rapporterade under förra veckan om flera bedrägeriförsök med tillvägagångssätt. Personer får ett sms om obetalda fakturor som ser ut att komma från Svea Inkasso och uppges ringa upp. När de gör det kommer de till bedragarna som försöker vilseleda personerna att identifiera sig. En kvinna blev av med hela 40 000 kronor.

Nu har polisen fått in ytterligare en anmälan. Ett par i 70-årsåldern från Vimmerby kommun har blivit drabbade och sett knappt 30 000 kronor försvinna från kontot.

– Man fick ett meddelande från Svea Inkasso om att det fanns någon betalning för någon mobil som skulle förfalla. Man ringde upp telefonnumret och blev vidarekopplad till säkerhetsavdelningen på en påstådd bank. Det resulterade i att man blev av med pengar. Det rör sig om knappt 30 000 kronor, säger Ulf Gollungberg vid polisen.