Ungdomarna gav sina åsikter till campingägarna: ”Många tycker inte om vår kultur”

Efter att ha visat upp sina A-traktorer fick de pizza av Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd. Foto: Sara Åstrand

Lucas Andersson, från Storebro, tyckte det var ett bra intiativ från campingägarna. Han vill komma fram till en lösning, och menar samtidigt att många i samhället har mycket fördomar om ungdomar som kör A-traktorer. Foto: Sara Åstrand

Under tisdagseftermiddagen blev ungdomar bjudna till Vimmerby Camping för en öppen dialog, som grundar sig i en problematik kring att ungdomar kör omkring vid campingen under nätterna. Foto: Sara Åstrand

Under tisdagseftermiddagen bjöd Vimmerby Campings ägare Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd alla motorintresserade ungdomar på pizza, i hopp om att minska det högljudda körandet kring campingen. Några stycken dök upp, för att tillsammans kunna nå en lösning.

”Sååå vad tror ni om fotbollen ikväll då?”

Så inleder Hampus Weth Wolmerryd mötet med ungdomarna, som hölls några timmar innan Sveriges match mot Frankrike.

Campingägarna bjöd in motorintresserade ungdomar till en öppen dialog, eftersom gästerna på campingen har svårt att sova på grund av att A-traktorer kör omkring Nossen med hög volym.

Inför träffen utlovades pizza och att det skulle vara i informella former. Syftet var endast att lära känna varandra, försöka få en gemensam förståelse samt förhoppningsvis komma fram till en lösning i framtiden som passar alla.

Det har nämligen gått så långt att ägarna har behövt stänga av flera parkeringar efter klockan 22, för att de annars behövt göra återbetalningar till kunder som klagat.

– Vår vision är att inte stänga av parkeringarna och att alla ska vara välkomna, säger Elisabeth till ungdomarna.

Vill slå ner fördomarna

Det var ett fåtal tappra EPA-förare som dök upp vid campingen. De tycker att campingägarnas initiativ är bra, och de vill samtidigt visa upp en annan sida av EPA-kulturen, än den som annars oftast talas om.

– Många tycker nog inte om vår kultur. De tycker väl att man är högljudda och kanske inte de bästa personerna, men alla är ju inte jävlar om man säger så. Det får väl mycket kritik, men jag tycker EPA är bra för kan man få möjlighet till B-körkort lättare, säger Lucas Andersson från Storebro.

Lucas Andersson tycker även det är positivt att tonåringar som kör A-traktorer har kunnat hjälpa till i samhället, genom att bland annat lösa bemanning i hemtjänsten.

– Det är lite fränt. Det är ju också bra att de äldre inte sitter hemma och är själva hela dagarna.

Han använder mest sin EPA för att åka in till Vimmerby och träffa kompisar, som tycker det är kul med friheten som det möjliggör. Men det kommer att bli en hel del körningar framöver, då han börjar fordon- och transportlinjen på Hultsfreds gymnasium.

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Ägarna betonar fördelarna med EPA

Under träffen poängterar Hampus och Elisabeth ofta att de tycker att det är bra med ungdomar som kör EPA.

– Det är en fantastisk grej att det finns, för att istället för att sitta inne och bara spela datorspel så gör ni något. Ni är så sjukt kreativa. Ni lär er så mycket om motorer, vägar och allt. Det är så fantastiskt att ni kan det redan från 15-årsåldern, säger Elisabeth Weth Wolmeryd.

Initiativet med den öppna dialogen fick generellt stort engagemang på sociala medier. Ungdomarna som kom till campingen har en förståelse för att campinggästerna kan tycka det är jobbigt med hög musik sent på nätterna.

– Man vill hitta en lösning för att man ska kunna komma hit på kvällarna, säger Venny, som kört EPA i nästan tre år.

Uttryckte tacksamhet

Ägarna uttryckte tacksamhet mot de ungdomar som dök upp, men ville fortfarande veta några fler personers åsikter.

Hampus Weth Wolmeryd funderar på att istället för att be ungdomarna komma till honom, kanske han ska komma till dem.

– Om jag kommer ner till Ceosvallen med 20 pizzor, tror ni att folk kommer och pratar med mig då?

Ungdomarna nickar och går med på att försöka sprida ordet.