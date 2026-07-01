Så säger Hemtex-personalen om stölden: ”Man blir chockad”

"Vi är en liten verksamhet, så för oss blir det här en stor summa", säger Malin Lindström, chef på Hemtex i Vimmerby, efter gårdagens stöld. Foto: Sara Åstrand

Under tisdagseftermiddagen anmäldes en stöld i Hemtex i Vimmerby. Butiken blev av med påslakanset och personalen tror att det fanns ett samarbete mellan flera gärningsmän.

Den 30 juni anmälde Hemtex att det skett en stöld i deras butik i Vimmerby. Stöldgodset ska ha ett värde på 15 000 kronor.

– Vi har lite mer exklusiva påslakan och då sticker summan iväg, säger Malin Lindström, som är chef på Hemtex.

Stölden var ett samarbete

Enligt polisanmälan och personalen var det flera personer inne i butiken samtidigt och de ska ha varit påverkade. Personalen tror att stölden var ett samarbete, då personer försökte avleda personalens uppmärksamhet, samtidigt som en man tagit högar med påslakan och gått ut.

– Man blir mest chockad, säger Emma Johansson, som jobbade i butiken samtidigt som stölden inträffade.

– Sen kan man ju egentligen inte gå emot sådana som är påverkade, för man vet inte hur händelseförloppet blir. Man måste först och främst se till sin egen trygghet, säger Malin Lindström.

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Omfattande stöldvärde

Stölden är omfattande för butiken, som blev bestulna på ett högt värde.

– Vi är en liten verksamhet, så för oss blir det här en stor summa, som kanske inte är så stor summa för någon annan, säger Malin Lindström.

Det är första gången som något liknande skett i Hemtex-butiken.

– Man får bara fokusera framåt nu. Det som har hänt, har hänt och vi kan tyvärr inte göra så mycket åt det.

Malin Lindström har inte fått någon mer information från polisen om huruvida de har hittat gärningsmännen, men betonar att polisen har varit tillmötesgående sedan polisanmälan gjordes.