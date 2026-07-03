DEBATT: Erfarna ingenjörer i Kalmar län utan jobb trots tal om brist

Arbetsgivare återkommer ofta till att det råder brist på ingenjörer, inte minst erfarna. Men bilden stämmer inte. Statistik som Sveriges Ingenjörer har tagit fram med hjälp av SCB visar att det i Sverige finns över 13 000 ingenjörer i åldern 50 till 69 år som inte är sysselsatta enligt statistikmyndighetens definition.

I Kalmar län är det 17,5 procent, motsvarande drygt var sjätte ingenjör i åldern 50–69 år, som inte är sysselsatt. Det handlar alltså om ett stort antal ingenjörer i de högre åldrarna som står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare efterfrågar just erfaren kompetens.

Att denna kompetens inte tas till vara märks också i arbetslöshetsstatistiken. I en färsk rapport från Sveriges Ingenjörer framgår att arbetslösheten är låg och relativt jämn fram till 50 års ålder, men därefter stiger den rejält. För en 64-årig ingenjör är arbetslösheten omkring fyra gånger så hög som för en 44-årig.

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Visst finns det ingenjörer som själva väljer att trappa ned eller lämna arbetslivet, men långt ifrån alla. Många både vill och kan arbeta, om förutsättningarna är rätt. Flexiblare upplägg, deltidslösningar, konsultuppdrag eller projektbaserade uppdrag kan göra stor skillnad. Samtidigt finns det skäl att fråga sig om erfarna ingenjörer i vissa fall väljs bort i rekryteringsprocesser. Alla efterfrågar inte särskilda lösningar, många vill helt enkelt ha möjlighet att få ett jobb även efter 50, på samma villkor som andra.

Arbetsgivare behöver därför jobba annorlunda. Den som efterfrågar erfaren kompetens måste också skapa förutsättningar för att den ska tas till vara.

Att tala om brist samtidigt som tusentals erfarna ingenjörer inte ges möjlighet att bidra går inte ihop. Det är dags att ta vara på all ingenjörskompetens som faktiskt redan finns, det skulle både Kalmar län och Sverige som helhet vinna på.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer