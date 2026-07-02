Problem på salongen innan konkurs – flera ska ha sagt upp sig själva

Lokalen på torget ekar tom efter företagets konkurs. Men det finns ingen lapp eller liknande som vittnar om salongens stängning. Foto: Sara Åstrand

Efter drygt ett år på torget i Vimmerby lägger frisör- och hudvårdssalongen Created by Belle ner sin verksamhet. Konkursförvaltaren Aleksandra Vuksanovic meddelar att det pågår en utredning om bolagets tillgångar och skulder.

Ägaren och styrelseledamoten Sara Rydberg har själv skickat in konkursansökan för TS Sale AB, som har drivit flera fysiska salonger under varumärket Created by Belle, den 24 juni. Dagen efter försattes företaget i konkurs av tingsrätten.

– Just nu pågår en utredning om bolagets tillgångar och skulder. Samtidigt hanteras även personal, så att de får sin lönegaranti och lön utbetald, säger Aleksandra Vuksanovic, konkursförvaltare.

Personal ska ha sagt upp sig själva

Personalen ska ha fått ett plötsligt sms av Sara Rydberg strax efter konkursansökan, där de hänvisades till konkursförvaltaren för frågor.

– Det är vanligt vid konkurser. Det är styrelsen som beslutar om konkurs, och sedan meddelas de anställda oftast av konkursförvaltaren, för att det inte ska uppstå oro i förhand. Det är det som har hänt även i denna konkurs.

Utifrån konkursförvaltarens uppgifter har tre personer varit anställda på företaget vid konkursbeslutet.

– Sedan har jag förstått att det har varit flera anställda tidigare, som har blivit uppsagda på vägen eller har sagt upp sig själva.

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"Påbörjat inventering"

Aleksandra Vuksanovic meddelar att anledningen till konkursen utreds löpande och att den exakta orsaken kommer presenteras i förvaltarberättelsen, en rapport som väntas komma ut om sex månader.

Vad är sannolikheten att få det sålt?

– Som en helhet så tvivlar jag på att det kan bli sålt som en verksamhet, men det utreds också såklart. Det är väldigt svårt att säga i dagsläget om det finns några intressenter. Men det finns större varulager och vi har påbörjat inventering och värdering av denna, så när vi har fått den uppfattningen får vi avgöra om det kommer säljas på auktion eller om det säljs som verksamhet.

– Troligtvis försöker vi sälja som verksamhet, men jag har svårt att uppfatta om det lyckas eller inte.