Träningshuset hintar om satsning: ”Kommer inte avslöja allt riktigt än"

Träningshuset Vimmerbys vd och ägare Adam Koponen hintar om en stor satsning på gymmet. Foto: Arkivbild

Adam Koponen har drivit Träningshuset i Vimmerby i fyra år. Nu är man redo att ta nästa steg och hintar via ett inlägg på sociala medier om att det ska göras en satsning för att utveckla verksamheten.

Träningshuset Vimmerby skriver i ett inlägg på sociala medier att man har jobbat med satsningen under lång tid och att man snart kan berätta vad som sker på gymmet i staden. Två suddiga bilder publiceras också för att ge följarna en chans att försöka lista ut vad som gömmer sig i bilderna.

”Det finns massor av nyheter i bilderna, men vi kommer inte avslöja allt riktigt än”, skriver Träningshuset Vimmerby på sociala medier.

"Väldigt stor satsning på gång"

Adam Koponen berättar att Träningshuset planerar för en stor och långsiktig satsning för att utveckla verksamheten och erbjuda förbättrade träningsmöjligheter till sina medlemmar.

– Vi har jobbat och planerat för det länge, i över ett och ett halvt år, och försökt hitta och ge det bästa till våra medlemmar och utveckla verksamheten på riktigt. Vi har en väldigt stor satsning på gång och det är både med det som är på bilderna, men lite runt omkring också. Det kommer väl droppa lite nyheter här nu kommande veckor, säger Adam Koponen.

Träningshuset kommer behålla sitt namn och ingen annan aktör tar över.

– Träningshuset är kvar så det är inget sådant som förändras. Det är en satsning på orten och för Vimmerby.

Satsningen innebär en utökning av lokalerna med ytterligare några kvadratmeter.

– Det kommer utökas lite så det tillkommer några kvadratmeter till. Det kommer vara på samma adress så vi kommer inte byta location eller liknande.

Detaljer kommer avslöjas successivt under de kommande veckorna.

– Under sommaren kommer det hända. Det är lite med personal som kommer framöver och lite andra satsningar i vår organisation och i företaget i stort.