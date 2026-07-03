Vill få barn och unga att läsa mer – lockar med bio och fika

Maria Wall, biblioteksassistent på Vimmerby Bibliotek, hoppas att sommarevenemangen kan få fler barn och unga att läsa. Foto: Sara Åstrand

Det pågår en läskris i landet, där både barn och vuxna läser allt färre böcker. Vimmerby bibliotek försöker vända trenden under sommaren och lockar med biobiljetter och fika.

Skolverket har larmat om att nästan var femte elev i årskurs 4 inte har grundläggande läsförståelse. Samtidigt förändras förutsättningar för läsning, då läsningen under skoltid i snitt minskat med en timme i veckan, under en tioårsperiod.

– Det är bekymmersamt då just läsförståelse är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap i alla skolämnen, säger Sepideh Westerberg, undervisningsråd på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Bibliotekets lösning på krisen

Under sommarlovet har de flesta barn ännu mer tid över till annat. Vimmerby Bibliotek vill uppmuntra barn och unga att ta upp en bok, vilket sker genom evenemangen ”Sommarlovsboken” för barn mellan 6 och 12 år samt ”Sommarboken” för ungdomar mellan 13 och 19 år.

– Vi vill få fler barn att läsa under sommaren. När de inte är i skolan, så är det tyvärr många som tappar läsningen, så vi vill att de ska fortsätta ha glädje av läsningen under sommaren, säger Maria Wall, biblioteksassistent på Vimmerby Bibliotek.

Annons:

Även vuxna läser mindre

Läskrisen i samhället råder även för de äldre. Under 2024 uppgav 29 procent av kvinnorna att de läste varje vecka, enligt en rapport från SCB som publicerades 2025. Motsvarade siffra bland män var endast 19 procent.

Hemmiljön spelar roll för huruvida barn växer upp och vill läsa. Bland annat har det påvisats vara viktigt att vårdnadshavare besöker biblioteket med sina barn.

Vimmerby bibliotek är fortfarande mycket välbesökt, men Maria Wall tror att barnens minskade läsning beror på vårdnadshavares vanor.

– Tyvärr kanske det beror på att det generellt läses mindre hemma.

Har du något tips för om man vill komma i gång med läsningen?

– Man kanske inte vet vad man är intresserad av om man inte läst så mycket, men om man hittar någon typ av bok som man tycker om är det lättare att fortsätta. Sen kan man läsa på olika sätt, ljudböcker är också ett sätt att läsa, så jag tror man får hitta sitt sätt och sitt intresse.

Barnen får bio och fika

Belöningarna för de olika åldersgrupperna efter sommaren ser lite annorlunda ut. De äldre barnen kan lösa ut sitt ifyllda häfte till en biobiljett, medan de yngre barnen får komma på bokfest i höst. Häftet kan lämnas in på något av biblioteken i Vimmerby, Storebro eller Södra Vi.

Under bokfesten kommer barn- och ungdomsförfattaren Katarina Genar delta, som bland annat skrivit bokserien ”Mystiska skolan”. Det kommer även bjudas på godis och fika, samt får barnen en bok.