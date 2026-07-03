LÄNET: Den försvunne mannen har hittats

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Under natten hittade polisen den man som försvunnit från sitt boende i Mönsterås.
Det var vid 15.30-tiden på onsdagen som mannen sågs vid sitt boende i centrala Mönsterås. Därefter var han försvunnen. Under natten mot fredagen fick polisens sökande resultat. Mannen mår bra och fördes tillbaka till sitt hem.
Ossian Mathiasson
ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se
070 378 71 16
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