LÄNET: Den försvunne mannen har hittats

Under natten hittade polisen den man som försvunnit från sitt boende i Mönsterås.

Det var vid 15.30-tiden på onsdagen som mannen sågs vid sitt boende i centrala Mönsterås. Därefter var han försvunnen. Under natten mot fredagen fick polisens sökande resultat. Mannen mår bra och fördes tillbaka till sitt hem.