03 juli 2026
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LÄNET: Den försvunne mannen har hittats

BLÅLJUS 03 juli 2026 07.05

Under natten hittade polisen den man som försvunnit från sitt boende i Mönsterås. 

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Det var vid 15.30-tiden på onsdagen som mannen sågs vid sitt boende i centrala Mönsterås. Därefter var han försvunnen. Under natten mot fredagen fick polisens sökande resultat. Mannen mår bra och fördes tillbaka till sitt hem.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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