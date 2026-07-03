Polisnytt i korthet: Bedrägeri, cykelstöld och olaga hot

Här redovisar vår tidning flera polisnyheter med koppling till Vimmerby kommun i korthet.

Ringa bedrägeri:

En kvinna i 40-årsåldern från Vimmerby anmäler ett fall av ringa bedrägeri. Hon upptäckte en dragning den 27 juni och konstaterade sedan att det var fyra dragningar när hon kollade bakåt. Det är fyra dragningar på ett sammanlagt värde av 600 kronor från 7 juni till 27 juni.

Olaga hot och ofredande:

Polisen fick vid 16-tiden i söndags åka till ett boende i Södra Vi med anledning av att det hade uttalats hot om våld. Målsägande är en person i 20-årsåldern som bor på boendet och misstänkt en person i 50-årsåldern.

Stöld:

Någon gång mellan klockan 18.30 och midnatt på torsdagen stals en elcykel som stod parkerad utanför Rusta i Vimmerby. Den var låst vid enb stolpe. Målsägande är en kvinna i 40-årsåldern från Vimmerby.

Egenmäktigt förfarande:

Polisen har fått in ytterligare en anmälan kopplat till sommarstugekonflikten i Vimmerby kommun. Markägaren, en kvinna i 55-årsåldern, har gjort en anmälan enligt egenmäktigt förfarande om att någon parkerar på hennes mark. Det hände i lördags.

– Hon anser att man har parkerat och hindrat henne från att komma förbi med sina jobbfordon, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Smitning från parkeringsskada:

En anmälan om smitning från parkeringsskada har kommit in till polisen. Händelsen inträffade på Ica Kvantums parkering på Magasinsgatan i Vimmerby mellan klockan 17.30 och 18.00 i måndags.

Målsägande har varit inne och handlat på Ica Kvantum och upptäcker en skada på sin bil när man kommer ut på parkeringen. Bilen var skrapad på ena sidan, strax under lyktan på högersidan.