DEBATT: SPF Seniorerna i Kalmar län vill påverka valet

SPF Seniorerna i Kalmar län har ett antal frågor som distriktsstämman har beslutat om är viktiga för pensionärer och som förts fram till regionråden och övriga politiker. Foto: MostPhotos

SPF Seniorerna vill påverka regionpolitikerna inför valet. Därför har presidiet inom SPF Seniorerna i Kalmar län träffat regionråden och politiker från alla partier i Region Kalmar län vid ett antal träffar.

Vi har presenterat vilka frågor SPF Seniorerna tycker är viktigt att driva men vi har också lyssnat på de olika partierna. SPF Seniorerna i Kalmar län har ett antal frågor som vår distriktsstämma har beslutat om och är viktiga för oss pensionärer.

Det är att förebygga psykisk ohälsa och demenssjukdomar, att de 5 000 multisjuka i länet tas om hand inom vården och att det skapas boende som ger trygghet, tillgänglighet och valfrihet för äldre.

Vi tog också upp om geriatrisk vård på sjukhusen i länet samt geriatrisk kompetens inom primärvården. Vi diskuterade också Oskarshamns sjukhus och fick löften om att sjukhuset ska vara kvar och även utvecklas med någon form av regional gemensam verksamhet. Priserna inom Kalmar läns Trafik och kostnaden för Seniorkortet är högaktuella frågor för oss pensionärer.

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Några tankar som framkom från de olika politikerna och som vi inom SPF Seniorerna kunde hålla med om var att ha en fast läkarkontakt inom primärvården och hälsosamtal för äldre.

Vid dessa träffar redovisade vi också vårt projekt om Samhällsnytta, som en grupp inom SPF Seniorerna i Kalmar län har sammanställt tillsammans med forskare på Linneuniversitetet. Det handlar om vilken samhällsnytta som verksamheten inom föreningarna har för individer och ekonomiskt för samhället.

Vi tittade på olika områden; minska ofrivillig ensamhet, fysiska aktiviteter, kultur och skapande, frivilliga insatser, information och gemenskap och digital kunskap.

Fysisk hälsa - minskar fallolyckor, sjukhusinläggningar och hjärt-kärlsjukdom.

Kognitiv hälsa - förebygger demens och bibehåller mental förmåga.

Kulturellt välbefinnande - minskar psykisk ohälsa och behov av psykofarmaka.

Social gemenskap - bryter ensamhet, en av de starkaste riskfaktorerna för ohälsa.

Demokratisk delaktighet - stärker kunskaper, sammanhang och självständighet.

Digital inkludering - minskar utanförskap och skyddar mot bedrägerier.

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Genom forskningsrapporter som framtagits, kan vi se vilken samhällsnytta aktiviteterna som görs inom SPF Seniorerna har. Det finns föreningar och aktiviteter över hela länet till nytta för individer och för samhället.

Detta medverkar till att sjukvård och omsorg belastas i mindre omfattning. Och därmed minskade kostnader för regionen och kommunerna.

Sven-Erik Karlsson, distriktsordförande

Eva-Lena Fungmark, 1e v distriktsordförande

Lars Hamrin, 2e v distriktsordförande