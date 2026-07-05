JUST NU: INGEN SKADAD EFTER KROCK MED ÄLG

Räddningstjänsten har fått larm om en trafikolycka på riksväg 47 i höjd med Mörlunda. Det visar sig vara en kollision med älg.

Enligt larmet, som inkom vid klockan 13.34, rör det sig om en singelolycka strax söder om den södra infarten till Mörlunda. Det är på mötesfri väg på riksväg 47.

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det en personbil som krockat med älg.

– Ambulans var kallad till olycksplatsen, men lämnat tomhänt.

Bilen uppges stå på en P-ficka, så den står inte trafikfarligt. Trafiken leds ändå om via Mörlunda, vilket påverkar i den norrgående riktningen.

– Älgen sprang till skogs och blir ett fall för eftersöksjägare och bilen kommer bärgas från platsen, uppger operatören.

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