HFK-backen lämnar – återvänder till tidigare klubben

Så såg det ut när Felix Nilsson skrev på för Hultsfreds FK i vintras. Efter en halv säsong i HFK väljer backen att gå tillbaka till Fågelfors IF. Foto: Privat

Felix Nilsson anslöt från Fågelfors IF till Hultsfreds FK inför årets säsong. Nu, halvvägs in i säsongen, väljer försvarsspelaren att återvända till tidigare klubben.

Det var mot slutet av frimånaden som Hultsfreds FK presenterade värvningen av Fågelfors IF:s lagkapten Felix Nilsson. Det som gjorde att han sökte sig vidare var att Fågelfors kom med det oväntade beslutet att dra sig ur division 5 och börja om i division 6 precis före frimånadens start.

”Han är skolad i Oskarshamn och har varit lagkapten de senaste två åren trots att han bara är 19 år gammal. Det är en fysisk mittback med bra fötter. Han kommer bli jättenyttig och har stora ledaregenskaper”, sa Magnus Pihl i HFK:s sportgrupp till vår tidning när värvningen offentliggjordes i december.

"Enorm förstärkning"

Hultsfreds FK ligger på nionde plats i division 5 med 16 inspelade poäng och avslutade vårsäsongen med att lämna walkover till bortamatchen mot serieledaren IFK Oskarshamn.

HFK blir nu av med Felix Nilsson som väljer att återvända till Fågelfors IF. Det rödvita gänget på Hyltamalm spelar i division 6 Högsby och ligger tvåa med 18 poäng, sex poäng efter serieledaren Mörlunda GIF som har en match mer spelad. För Fågelfors blir det såklart mycket att förstärka truppen med Felix Nilsson inför avslutningen av serien.

”Vi välkomnar förra årets lagkapten, mittbacksgigant och allt där till, stort välkommen tillbaka till Fågelfors IF. Efter ett halvt år på fel plats är Felix Nilsson tillbaka i rödvita tröjan igen. En spelare med stor passion, rejäl i allt han gör och med en jävla inställning. Ni som har sett honom ni vet. Enorm förstärkning för Fågelfors IF punkt slut”, skriver Fågelfors IF i ett inlägg på sociala medier.