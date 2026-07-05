Duo uppträder dubbelt i Knastorp nästa helg

Mia Werbowsky och Disa Bergstrand utgör två tredjedelar av bandet Highway Honet och kommer till Knastorps stall för två spelningar nästa helg. Foto: Pressbild

Mia Werbowsky och Disa Bergstrand, medlemmar i bandet Highway Honey, uppträder i Knastorps stall både lördag och söndag nästa helg. – Ett oväntat och härligt spontanbesök, säger Kicki Willysson från arrangören Knastorps kultur.

Nästa helg kommer Kicki Willyssons dotter Mia Werbowsky och hennes vän och kollega i bandet Highway Honey, Disa Bergstrand, till Knastorps stall för dubbla musikframträdanden. Första uppträdandet är på lördag kväll och andra uppträdandet på söndag eftermiddag. På lördagsförmiddagen blir det ett framträdande på Borghaga och Vimarhaga i Vimmerby.

– Vi har egentligen inga sådana offentliga evenemang längre här i Knastorp kultur, men nu fick vi ett litet spontanbesök, säger Kicki Willysson.

Mia och Disa är båda medlemmar i bandet Highway Honey tillsammans med Emelie Blomlöf, men detta är ett sidoprojekt där de uppträder som en duo. De spelar gitarr, sjunger egna låtar och framför även covers inom genrer som progg och ”stulna visor” från artister som Ola Magnell och Nationalteatern.

– Det kommer bli så trevligt. Det är sköna och spontana tjejer så det kan nog hända lite vad som helst på scenen. De är väldigt innovativa och vill gärna ha med publiken så vi kan tänka oss att det blir lite allsång på slutet. De är duktiga på stämsång och använder gitarr och munspel. Nu är jag lite partisk här, men jag brukar vara ganska kritisk också, säger Kicki Willysson.

Mia och Disa är smålänningar från början, bor numera i Stockholm och arbetar inte heltid med musiken. Bandet har tidigare spelat in en låt med Chris Kläfford som vann musiktävlingen Idol i Sverige 2017.