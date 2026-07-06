Äldre oroliga inför byte av betaltjänst – så kan kommunen stötta

Payex, som tillhandahåller en betalningslösning mellan apotek och kund, byter betalningsmetod. Det har skapat oro bland många äldre i kommunen. Socialchef Eva Hulth säger att situationen är utanför kommunens kontroll. Foto: MostPhotos/Pressbild

I höst ändras betallösningen mellan apotek och kunder, genom tjänsten som tillhandahålls av företaget Payex. Bytet har väckt oro hos äldre, som kan ha svårt att göra bytet på egen hand. – Vi förstår att det är bekymmersamt för vissa, säger socialchef Eva Hulth.

Många äldre betalar sina mediciner genom ett apotekskonto på Payex. Den 9 september byter Payex betalningstjänst och den som vill fortsätta använda Payex måste ansöka om ett nytt konto.

Det här har skapat oro hos äldre och anhöriga, som är rädda för att de inte kommer få sin medicin. Dagens Vimmerby har pratat med en läsare, vars anhörig inte har giltig legitimation.

– Vi som anhöriga kan inte gå in och påverka det här, säger läsaren som är rädd för att den anhörige inte ska kunna få sin medicin längre.

Läsaren hade önskat mer konkret information från kommunens håll om vad som händer.

– I landet i stort kommer det här bli ett bekymmer, om alla som inte har legitimation måste skaffa sig en god man.

Kommunen: ”Det är bekymmersamt”

Eva Hulth, socialchef Vimmerby kommun, förklarar att situationen ligger utanför kommunens kontroll, då bytet för betalningsmetoden hos Payex sker på en nationell nivå samt det är mellan kund och apotek.

– Vi förstår att det är bekymmersamt för vissa, men det ligger helt utanför vår påverkan.

Vimmerby kommun har inte skickat ut någon egen information om situationen, utan den information kund fått kommer direkt från Payex.

– Det är den privata sektorns arrangemang och vi kan tyvärr inte påverka det. Som förvaltning och kommun kan vi inte mer än beklaga.

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Så kan kommunen hjälpa

Om bytet känns krångligt och personen exempelvis inte kan legitimera sig på egen hand, kan däremot kommunen bistå med hjälp att ansöka om god man.

– Oavsett vad det är för skäl till att man behöver stöd och att man inte kan arrangera det stödet, så hjälper vi till med att man får ansöka om god man.

Eva Hulth poängterar att ha en god man inte innebär att man tar bort den enskildes beslutsrätt eller att denne omyndighetsförklaras. Den som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och kan fortfarande ingå olika typer av avtal på egen hand, men den gode mannen kan hjälpa till vid ekonomiska och juridiska frågor.

– Om det här (med Payex) medför att man inte kan klara det på egen hand, så är det ett skäl att ansöka om godmanskap.

Finns medborgarstöd

Kommunens stöd riktar sig till alla medborgare, främst genom kontaktcenter.

– Kontaktcentret kan hjälpa till, men om man har kontakt med oss genom hemtjänst eller annan insats kommer vi naturligtvis kunna förmedla hur man ansöker om god man.

Det finns ingen möjlighet för kommunen att själv kunna skriva något slags avtal med Payex för att flytta över berörda kunder.

– Det är formaliserade strukturer mellan kund och företaget som levererar tjänsten och vi kan inte gå in med något avtal i detta sammanhang.

Digitalt utanförskap kan göra det svårare

Att Payex byter betallösning kan ställa till en del problem, även om kunden har giltig legitimation och inte är i behov av godmanskap. Att enkelt byta konto över internet är för många inte en bagatell.

Det digitala utanförskapet blev allt tydligare under pandemin och flera kommuner runt om i landet har satsat på utbildning för att motverka utanförskapet.

– Generellt sätt är det bra att vi arbetar med att minska det digitala utanförskapet. I just den här situationen är det Payex som får stödja upp hur man gör. Men det är en bra tanke att jobba mer strategiskt med att hitta former för att medborgare ska få stöd i digitala frågor generellt, bland annat om hur man laddar ner bank-ID.

Vimmerby kommun har en övergripande digitaliseringsstrategi för hur man ska arbeta med digitaliseringsfrågor. Eva Hulth menar att de kommer ta vidare vilka typer av konkreta åtgärder kommunen kan bidra med för att motverka digitalt utanförskap.

– Det är en framtidsfråga som ligger nära i tid, om att se vad vi kan göra just i Vimmerby.