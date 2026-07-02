JUST NU: Eldningsförbud införs i nästan hela länet

Vid 12.00 idag inleds ett eldningsförbud i nästan hela Kalmar län. De enda kommunerna som är undantagna är Vimmerby, Hultsfred och Västervik.

Följaktligen får följande kommuner eldningsförbud idag: Kalmar, Nybro, Emmaboda, Mörbylånga, Borgholm, Oskarshamn, Mönsterås, Torsås och Högsby.

Beslutet gäller tills vidare.

"Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg", skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Orsaken till förbudet är såklart att det är torrt i markerna och höga brandriskvärden.