Här är Västerviks startsjua mot bottenlaget

Mikael Teurnbergs Västervik ställs mot bottenlaget Rospiggarna på Hejla Arena på tisdag. Foto: Hans Lindqvist

På tisdag tar Västervik Speedway emot bottenlaget Rospiggarna på hemmaplan. Nu har lagledaren Mikael Teurnberg presenterat vilka sju förare som får chansen att köra matchen.

Västervik förlorade med 39–51 hemma mot toppkonkurrenten Eskilstuna Smederna i tisdags. Nu på tisdag väntar en ny hemmamatch och denna gång kommer Rospiggarna, bottenlaget som står på två poäng efter sju matcher, på besök.

Västervik får klara sig utan Rasmus Jensen som är avstängd från all speedwaytävlande under de kommande nio månaderna. In på hans plats kommer Tom Brennan.

Västerviks startsjua:

1. Robert Lambert

2. Rohan Tungate

3. Jacob Thorssell

4. Tom Brennan

5. Mads Hansen

6. Victor Palovaara

7. Anton Karlsson

Rospiggarnas startsjua:

1. Vadim Tarasenko

2. Ludvig Lindgren

3. Mikkel Michelsen

4. Jonas Knudsen

5. Adam Ellis

6. Emil Millberg

7. Tyr Söderblom