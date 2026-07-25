REPLIK: Ett starkt kulturliv kräver politiskt ansvar

Sverigedemokraterna försöker göra kulturpolitiken till en fråga om bidrag. Det är att missa kärnan. Kulturpolitik handlar om att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv i hela landet, från de stora kulturinstitutionerna till den lilla bygdegården.

Det är också där den stora skiljelinjen går. Medan Sverigedemokraterna och Tidöregeringen steg för steg monterar ned det kulturella ekosystemet vill Socialdemokraterna stärka det. När anslagen till folkbildning, studieförbund och kulturskapare minskar försvinner också möjligheterna för människor att skapa, uppleva och mötas genom kultur.

Svenskt kulturliv bygger inte på en enda aktör. Det flera pusselbitar som folkbildningen, kulturskolan, föreningslivet, professionella kulturskapare och våra regionala kulturinstitutioner. Tillsammans skapar de ett samhälle där människor kan uttrycka sig, utvecklas och mötas över generations- och samhällsgränser.

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Offentlig finansiering är inte ett självändamål. Det är verktyget som gör att barn får se sin första teaterföreställning, att konserter når mindre orter, att kulturarvet bevaras och att professionella kulturskapare kan leva och verka i hela landet. Utan dessa gemensamma investeringar blir kulturutbudet mindre och mer ojämlikt.

I Kalmar län ser vi varje dag vad en aktiv kulturpolitik betyder. Genom kultursamverkansmodellen har vi utvecklat ett kulturliv där samtliga konst- och kulturområden finns representerade och där kulturarv och nyskapande kultur går hand i hand. Bara under 2025 deltog över 300 000 i verksamhet som arrangerades av länets regionala kulturinstitutioner. Kultur möter invånarna på stora scener, i skolor, i bygdegårdar och på mindre orter i hela länet.

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Det är tack vare våra gemensamma investeringar som Camerata Nordica kan spela i små föreningar, att konsulenter kan stötta föreningsliv och kulturskapare och att Byteatern och Riksteatern varje år ger barn och unga deras första professionella scenkonstupplevelse. För barn ska det inte spela någon roll vilken plånbok föräldrarna har, kulturen ska möta barn på lika villkor oavsett bakgrund.

Sverige behöver en ny riktning för kulturpolitiken. Tidöpartierna försvagar steg för steg de strukturer som gör ett rikt kulturliv möjligt. Socialdemokraterna erbjuder ett annat alternativ: ett starkt kulturliv i hela landet. Där kultur ses som en investering i demokrati, bildning och människors möjlighet att leva rikare liv.

Malin Anell (S)

Regionråd med ansvar för kultur