VIDEOEXTRA: SE FLERA KLIPP FRÅN MUSIKFESTEN I HULTSFRED

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Diggiloo-gänget lockade mängder av besökare till Hultsfred ikväll.
Foto: Stefan Härnström
Kvällens Diggiloo-show är det största musikeventet i Hultsfred på många år och lockade storpublik. Vi var såklart på plats och nedan kan du se flera videoklipp från föreställningen.
Mycket fler artiklar om kvällen kommer på våra sajter framöver.
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
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