24 juli 2026
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VIDEOEXTRA: SE FLERA KLIPP FRÅN MUSIKFESTEN I HULTSFRED

Diggiloo-gänget lockade mängder av besökare till Hultsfred ikväll. Foto: Stefan Härnström

VIDEOEXTRA: SE FLERA KLIPP FRÅN MUSIKFESTEN I HULTSFRED

NÖJE 24 juli 2026 22.34

Kvällens Diggiloo-show är det största musikeventet i Hultsfred på många år och lockade storpublik. Vi var såklart på plats och nedan kan du se flera videoklipp från föreställningen. 

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Mycket fler artiklar om kvällen kommer på våra sajter framöver. 

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