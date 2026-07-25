Stark säsong, rekord och utmaningar - så är sommaren på Filmbyn

Efter förra årets rekordsäsong ser även 2026 års turistsäsong ut att bli stark på Filmbyn i Mariannelund. Ett rekord slogs redan i början av månaden när hela 720 personer besökte utställningarna. Rekordet kom dock inte helt utan utmaningar: – Det blir trångt på parkeringen, och det blir köer i utställningen, säger verksamhetsledare Ingela Nilsson Nachtweij.

Vi är mitt i de allra mest intensiva turistveckorna och många av traktens turistmål vittnar om bra tryck och besöksrekord. Även hos Filmbyn i Mariannlund pekar siffrorna än så länge mot en bra säsong, även om verksamhetsledare Ingela Nilsson Nachtweij vill vänta lite med att ropa hej. Klart står att årets säsong bjudit på åtminstone ett rekord. Det förra dagsbesöksrekordet på 700 besökare slogs när drygt 720 personer köpte inträde till utställningen den 7:e juli.

– Vi ligger plus jämfört med förra året, och slog rekord den dagen. Jag skulle inte säga att rekordet är krossat, men det är en väldigt bra dag, säger Ingela Nilsson Nachtweij till vår tidning.

Förra året var juli en väldigt stark månad för besöksmålet, och årets julimånad ser även den lovande ut.

– Vi hade lite färre besökare i slutet av juni på grund av värmen. Det var för varmt för att folk skulle vilja gå på museum, men det konstiga var att när andra omgången med värme kom så fick vi jättemycket besök. Jag tror det berodde på att det var för varmt för att gå på ALV, resonerar Ingela som vanligtvis får ringa in extra personal till regniga dagar som brukar vara de mest välbesökta för inomhusutställningen.

Trångt på parkeringen och köer i utställningen

Med drygt 700 besökare till utställningen och flera gäster som enbart besökt restaurangen och cafét uppstår vissa logistiska problem.

– En sådan dag får vi bara laga efter läge och göra vårt bästa. Vi klarar det eftersom vi är så inkörda och så många i personalen jobbat i många år. Vi vet vad vi sak göra. Men det blir trångt på parkeringen, och det blir köer i utställningen.

Strax innan Dagens Vimmerbys samtal till Filmbyn har Ingela suttit i telefonmöte med Filmbyns styrelse och informerat om hur sommaren fortlöper. Önskemål om en större parkering och utbyggnad för fler sittplatser under tak framfördes, men några beslut om eventuella satsningar kommer inte fattas förrän i höst, förklarar Ingela.

– Det får vi hantera under hösten. Gör vi bra resultat kan vi också göra mer roliga saker!

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Ytterligare satsningar på utställningarna i höst

Flera nysatsningar i utställningen är även på gång till hösten. Exakt vad kan Ingela inte tala om ännu, men hintar om att det rör de filminspelningar som gjorts i trakten, Alla vi barn i Bullerbyn, och filmerna om Emil i Katthult.

– Det som har hänt och som är jättejätteroligt är att vi fått mycket samtal och erbjudanden om ännu mer originalrekvisita från bygden. Det är inte riktigt spikat och klart, men rör filmerna som spelats in här. Det rör sig om stora pjäser som är skrymmande, vilket blir lite av en utmaning till hösten. Det är verkligen jättekul att man hör av sig till oss och tänker på oss!

Trots bra besökstryck vågar inte Ingela uttala sig om något eventuellt säsongsrekord än, men ser mycket positivt på säsongen.

– Vi hoppas! Prognosen och förutsättningarna ser bra ut men man ska aldrig ropa hej. Mycket beror på väder och vind, men vi är väl rustade och det känns som att vi kan få till ett bra år igen.