BACKEN SKRIVER NYTT KONTRAKT MED VIMMERBY

Vimmerby Hockey presenterade ett väntat namn under fredagskvällen. Backen Gustaf Malmkvist stannar ytterligare en säsong.

Malmkvist värvades från Tranås inför förra säsongen och fick stort förtroende under sin debutsäsong i Hockeyallsvenskan. Totalt blev det fem poäng på 50 matcher för den allroundstarke backen.

– Gustaf tog stora kliv under sin första säsong i HockeyAllsvenskan med oss. Han är en pålitlig tvåvägsback med hög arbetskapacitet. Att han väljer att fortsätta tillsammans med oss känns riktigt bra”, säger sportchef Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

För Malmkvist själv var valet enkelt:

– Jag trivdes direkt i Vimmerby Hockey. Det finns en stark gemenskap, höga ambitioner och jag känner att man vill bygga något riktigt bra tillsammans. Därför känns det jäkligt kul och inspirerande att fortsätta resan i Vimmerby och i Tigerkulan.