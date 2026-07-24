Dyrköpt bikini för Vimmerbykvinna som stal från butik

En kvinna i 35-årsåldern döms för att ha stulit från en butik i Vimmerby.

Enligt Kalmar tingsrätts dom var det den 7 maj i år som kvinnan stal en bikini värd 358 kronor på Intersport i Vimmerby. Det var personal som såg kvinnan gå in i en provhytt med bikinidelarna i handen och komma ut utan dem. Kvinnan gick sedan ut ur butiken utan att betala.

Polisen kontaktades och man anträffade senare kvinnan i centrala Vimmerby. I hennes väska hittades då bikinidelarna på galge och med prislapp på.

Tingsrätten köpte inte kvinnan förklaring att hon fått bikinin, utan dömer henne för ringa stöld. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 110 kronor, totalt 3 300 kronor. Hon ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.