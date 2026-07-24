KALMARBO ENSAM MED ALLA RÄTT – VANN ÖVER 6 MILJONER

En man i 30-årsåldern från Kalmar var ensam med alla rätt på V86 i onsdags. I och med det blev han drygt 6,2 miljoner kronor rikare. – Jag är mitt i en flytt så vinsten kommer väl till pass, säger den lycklige vinnaren.

I en skrällfylld V86-omgång i onsdags blev det bara en spelare som hittade alla åtta vinnarna.

Inför den sista avdelningen hade spelaren spik på Daniel Redéns favorit Ultimus och det blev säkert några nervösa minuter innan loppet var över, eller inte. För Ultimus visade sig vara helt överlägsen sedan han tagit ledningen direkt från start. Örjan Kihlström fick dra ner på tempot och ryckte åt sig ett par längder in på upploppet och Ultimus vann med en hel del krafter kvar.

Kalmarbons vinnande system innehöll en rad med åtta rätt, 18 sjuor och 143 sexor, sammanlagt blev vinsten 6 250 525 kronor.

"Tog fram en champagne från nyår"

– Vinnaren är en man i 30-årsåldern från Kalmartrakten som har erfarenhet av arbete inom sports betting och spelbranschen. Han upptäckte travet under coronapandemin 2020 när annan sport låg nere och har verkligen fattat tycke för travet. Nu är han en van och skicklig travspelare som faktiskt har vunnit miljonbelopp en gång tidigare, berättar ATG:s vinnarkommunikatör Julia Björklund för Expressen.

För tidningen berättar miljonvinnaren själv att han är mitt i en flytt, så vinsten kommer väl till pass. Och vinsten firades både kortisiktigt och ska göra det över längre tid.

– Jag ska göra smarta investeringar för pengarna och bjuda familjen på något. Jag tog fram en champagne från nyår och sen sov man skönt, säger miljonvinnaren till Expressen.