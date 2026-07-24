Lyckad satsning på fredagsunderhållning – hon är kvällens hemliga artist

Fredagskvällarna i juli har fyllts av musik och kultur på Filmbyn i Mariannelund. Inför den fjärde kvällen med fredagsunderhållning har arrangören varit hemlighetsfull och endast gått ut med att kvällen bjuder på en hemlig artist. Tidigare i veckan presenterades den hemliga gästen som lokala sångerskan Nellie Rollborn, som uppträder under sitt artistnamn NelliePop.

Filmbyns satsning på musikvällar med lokala artister under juli månad har varit lyckad, och fler och fler besökare hittar dit, berättar verksamhetsledare Ingela Nilsson Nachtweij. Musikkvällarna inleddes av Per Backstad som gjorde en lyckas spelning den tredje juli, följt av två fredgaskvällar med Morske män med vänner. Inför den fjärde kvällen har Filmbyn annonserat en hemlig artist. Tidigare i veckan presenterades gästen som NelliePop.

– Nellie kommer från Rumskulla och det ska bli jätteroligt att få hit henne, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Nellie Rollborn med artistnamnet NelliePop har under de senaste åren börjat göra sig ett namn både lokalt och på lite större scener. Under Eksjö stadsfest i augusti i fjol bokades Nelllie med band till en av de större scenerna på festivalen. I sommar spelar hon på flera ställen i trakten.

Lockar besökare från campingen

Många av besökarna till musikevenemangen kommer från grannen Spilhammars Camping, berättar Ingela.

– De har ingen restaurang under kvällstid, och många av campinggästerna vill hitta på något den sista källen innan man åker, och då kommer de hit. Ikväll har vi ett stort sällskap på 25 personer som har bokat, det är jätteroligt! Det blir fler och fler som kommer för varje kväll!

Även kommunens satsning tillsammans med JLT och KLT på en busshållplats vid Filmbyn gör sitt för besökare båda dagtid och kvällstid.

– Bussen används och uppskattas jättemycket. Vi ser att det blir fler och fler som kommer hit med buss, avslutar Ingela.

Nästa fredag, 31 juli, uppträder Fredrik Anckarman och Helén Sarafian på Filmbyn.