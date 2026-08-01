DEBATT: Europa måste vakna innan det är för sent

Bilderna från Ceuta, under ett Spanien lett av socialdemokraten Pedro Sánchez, är en väckarklocka för hela Europa. Tiotusentals människor har på kort tid tagit sig mot EU:s yttre gräns. Spanska myndigheter har tvingats förstärka gränsbevakningen med militär och polis samtidigt som situationen blivit allt svårare att hantera. Det är en utveckling som borde oroa varje europeisk ledare.

Det som sker i Ceuta är inte en isolerad händelse. Under flera år har Europa upplevt ett omfattande migrationstryck. När en rutt stängs öppnas en annan. Lampedusa, Kanarieöarna, Grekland och nu återigen Spaniens gräns mot Marocko visar samma sak, EU har fortfarande inte kontroll över sina yttre gränser. För många är detta inte längre en tillfällig migrationskris utan ett återkommande mönster. Europas gränser utsätts gång på gång för ett tryck som medlemsländerna har svårt att hantera.

Samtidigt fortsätter människosmugglare att utnyttja människor och tjäna enorma summor på deras desperation.

Under alltför lång tid har många europeiska regeringar, däribland socialdemokratiskt ledda, svarat med tillfälliga lösningar. Man har diskuterat fördelningsmekanismer, fler överenskommelser och nya krispaket, men grundproblemet har bestått. Så länge det finns en uppfattning om att den som lyckas ta sig till Europas gräns också har goda möjligheter att stanna kommer migrationstrycket att fortsätta.

Samtidigt ser vi konsekvenserna i flera europeiska länder. Segregationen har vuxit, integrationen fungerar bristfälligt på många håll och välfärdssystemen utsätts för ett ökat tryck. Sverige är inget undantag. Vi har under lång tid tagit emot ett mycket stort antal människor samtidigt som integrationen inte hållit jämna steg. Resultatet är ett samhälle där parallellsamhällen vuxit fram, där gängkriminaliteten blivit ett nationellt hot och där många människor upplever att tryggheten har försämrats. Det behöver inte vara så. Europa kan välja en annan väg.

EU:s yttre gränser måste skyddas effektivt. Den som saknar rätt att resa in ska nekas inresa, och den som fått avslag på sin ansökan ska återvända. Människosmugglingen måste bekämpas med betydligt större kraft, och medlemsländerna måste ta ansvar för att upprätthålla de regler som Schengen bygger på. Utan fungerande gränskontroll riskerar den fria rörligheten inom Europa att förlora sitt folkliga stöd.

Anton Liljegren Johansson (SD)

Kontaktperson Ungsvenskarna Kalmar län