För många är det årets höjdpunkt – ”Den bästa träffen”

I entrén sitter ett gäng glada funktionärer som hjälper till under helgen. Foto: Sara Åstrand

Anders och Mads är från den danska klubben 777 och de brukar komma till Dacketräffen. Foto: Sara Åstrand

Många reser långt för att vara med på den årliga festen. Foto: Sara Åstrand

Henrik Fredriksson, Martin Fernandez, Magnus Hammervald och Tobbe Fredriksson har kommit till Dacketräffen från Stockholm och Göteborg. Foto: Sara Åstrand

Den första helgen i augusti är det traditionsenligt Dacketräffen, som Virserum Mc Club arrangerar. Det var många glada besökare även i år.

Under fredagseftermiddagen vittnar ordningsvakterna om att det ser ut att bli en lugn helg. Vid entrén sitter bland andra Isac Andersson och välkomnar alla mc-åkare.

– Det känns bra. Det är mycket folk, säger han om helgen.

Det är första gången som Isac Andersson engagerar sig som funktionär på Dacketräffen.

– Jag gillar att köra motorcykel och svärfar gick med för något år sedan, så då introducerade han mig.

”Bästa träffen”

På några brassestolar vid tälten sitter Magnus Hammervald, Henrik Fredriksson, Tobbe Fredriksson och Martin Fernandez. Magnus kommer från Stockholm, medan resten är från Göteborg.

– Vi träffade varandra på hojträff på Öland för fyra år sedan, säger Magnus Hammarvald.

För Martin Fernandez är det premiärår på Dacketräffen, medan de andra har varit några gånger innan.

– Det är bästa träffen och bra blandning på folk, säger Magnus Hammarvald.

– Det är bra arrangerat och bra område, tillägger Henrik Fredriksson.

De andra tillägger även att både artisterna och maten får höga betyg.

Vad är det bästa med gemenskapen?

– Alla vill dricka öl och alla kör motorcykel. Det är inte svårare än så, skrattar Henrik Fredriksson.

– Det är bara trevlig stämning, säger Martin Fernandez.

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Träffen lockar även danskar

Dacketräffen lockar även många utanför Sverige. Vid ett av borden sitter kompisarna Mads, Anders och Nispis från Danmark. De är med i klubben 777, som är vänklubb med Virserum Mc Club.

– Vi har varit här många gånger de senaste 17 åren, tror jag att det blir, säger Mads.

Vänklubbarna åker till varandras evenemang, så nu var det dags för Dacketräffen. De kom under torsdagskvällen och det tar ungefär fyra timmar utan stopp.

– Det är trevliga människor här, säger de alla instämmande.