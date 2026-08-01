INSÄNDARE: Ut med Företagarna – in med DV & VT

Det är behjärtansvärt att Företagarna i Vimmerby arrangerar en debatt inför kommunvalet 2026, men jag vill påstå att det vore mycket bättre format för Företagarna att arrangera en UTFRÅGNING av de politiska partierna vad de vill åstadkomma för just Företagarna. Varför? Jo, för Företagarna är en intresseorganisation.

Ingen klarar att vara en intresseorganisation 365 dagar om året i fyra år och så en dag om året motsvarande skottdagen vara en kritiskt granskande och ifrågasättande organisation som allmänheten ska förlita sig på kommer ställa frågor i allmänhetens intresse och helt opartiskt förmår moderera en politisk debatt.

Jag har lyssnat på många av fullmäktiges debatter genom åren, och har inte sett att någon representant för Företagarna varit på plats. Kanske är det så att någon av ledamöterna är eller varit medlem i Företagarna, men då har man ju representerat sitt parti.

Frågan är om vi har någon som har tillräckligt på fötterna för att arrangera och leda en politisk debatt som kommer ge allmänheten en fördjupad kunskap om partierna så nära in på valet som vi är nu. Ska det vara något annat än ett plattitydarrangemang så borde det arrangeras en offentlig politisk debatt inför varje års beslut om budget, och efter varje års Årsredovisning.

Dagens Vimmerby och Vimmerby Tidning är i allt väsentligt närvarande vid fullmäktiges sammanträden och de enda, förutom politikerna själva, som är något så när insatta i de olika partiernas förmåga att driva sin politik, vad de står för och hur ofta de förmår att framföra sin politik.

De senaste fyra åren har varit förvånansvärt slätstruken debatt i fullmäktige. DV & VT har rimligen en stor frågebank och erfarenhet från de gångna åren vilket gör att de borde vara bäst skickade att ställa de rätta frågorna som utmanar partiernas debattörer att svara med innehåll och substans.

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