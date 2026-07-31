MAN FRÅN TRAKTEN LURAD PÅ JÄTTEBELOPP

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En man i 60-årsåldern, bosatt på en ort i Hultsfreds kommun, har blivit lurad på ett stort belopp.

Det är oklart när det här grova bedrägeriet ska ha skett och det framgår ingen brottstid i anmälan.

– Men det är väldigt mycket pengar det rör sig om, säger Susanne Hafström vid polisen.

Totalt ska en okänd person förmått målsägande att genomföra transaktioner på hela 700 000 kronor.

Har ni något att gå på?

– Nej, det är en okänd person. Sedan finns det givetvis förhör och så, men det handläggs inte av oss, säger Hafström.

I nuläget har man alltså ingen misstänkt för detta.