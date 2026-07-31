Cupledningen går ut med viktig information: "Förebyggande"

Bullerby Cup-ledningen går ut med viktig information. Foto: Stefan Härnström

Under Bullerby Cup är det förbjudet att använda bengaler och konfetti. Det trycker nu cupledningen på i ett inlägg på sociala medier.

"Viktig information till alla deltagare och besökare!".

Så inleder Bullerby Cup ett inlägg på sociala medier under fredagen. Cupledningen skriver sedan att det är strikt förbjudet att använda bengaler och konfetti, både på och utanför plan.

"Bengaler och konfetti innebär brandrisk, skräp, och kan vara skadligt för både männsikor och miljö. Vi vill att Bullerby Cup ska vara en trygg, rolig och säker upplevelse för alla, stora som små", skriver man.

Därefter ber man alla att respektera detta förbud och visa hänsyn till alla involverade.

Vi frågade cupgeneralen om det skett någon incident som föranledde inlägget.

"Nej, förebyggande för att slippa plocka konfetti", skriver David Lindgren i ett sms.