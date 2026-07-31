Polisen lokalt: "Visa hänsyn – sänk volymen"

Polisen har under den senaste tiden fått in samtal från boende om fordon som kör runt med mycket hög musik och orsakar störande oljud.

Det här ska framför allt ske under kvällar och nätter.

"Vi vill påminna om att hög musik från ett fordon kan innebära en ordningsstörning. Den som spelar musik på en störande ljudnivå riskerar en ordningsbot på 1 000 kronor", skriver polisen i Vimmerby och Hultsfred på sina sociala medier.

Nu vädjar man till personer som gör detta att sänka volymen.

"Vi förstår att många vill njuta av sin ledighet, ta en kvällstur eller träffa vänner. Men samtidigt finns det barn som ska sova, personer som ska upp tidigt, de som precis kommit hem från ett arbetspass och behöver vila, eller människor som helt enkelt vill kunna njuta av lugnet under sin ledighet. Att sänka volymen och visa hänsyn till omgivningen är en enkel åtgärd som gör stor skillnad för många", skriver man vidare.