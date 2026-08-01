UTÅTAGERANDE MAN PÅ SIBYLLA INATT

En okänd man var utåtagerande på Sibylla i Vimmerby inatt.

Det ska ha varit vid 02.45-tiden som polisen larmades till snabbmatsrestaurangen.

– En kund ska vara utåtagerande på platsen. Man ska ha slagit på inredning och liknande, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Gärningsmannen var inte kvar när polisen kom till platsen.

– Det finns vissa uppgifter att jobba vidare med. Vi gör en del utredningsåtgärder, men har ingen frihetsberövad, säger Rusin.

En anmälan om försök till misshandel och skadegörelse är upprättade.