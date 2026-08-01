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UTÅTAGERANDE MAN PÅ SIBYLLA INATT

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

UTÅTAGERANDE MAN PÅ SIBYLLA INATT

KRIM 01 augusti 2026 08.36

En okänd man var utåtagerande på Sibylla i Vimmerby inatt.

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Det ska ha varit vid 02.45-tiden som polisen larmades till snabbmatsrestaurangen. 

– En kund ska vara utåtagerande på platsen. Man ska ha slagit på inredning och liknande, säger Katarina Rusin, presstalesperson vid polisens ledningscentral. 

Gärningsmannen var inte kvar när polisen kom till platsen. 

– Det finns vissa uppgifter att jobba vidare med. Vi gör en del utredningsåtgärder, men har ingen frihetsberövad, säger Rusin. 

En anmälan om försök till misshandel och skadegörelse är upprättade.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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