DEBATT: Kalmar läns vård riskeras om KD.s centraliseringsiver får genomslag!

I måndags tydliggjorde KD:s partiledare att statlig styrning av sjukvården är ett krav för att ingå i regering efter höstens val. En fråga som förutom KD även SD står bakom. Detta är djupt olyckligt. Det riskerar den goda tillgängligheten för invånarna i vårt län.

Kalmar län rankas i flera mätningar som en region med en av den högsta tillgängligheten båda när det gäller primärvård och slutenvård. I Kalmar län finns det hälsocentraler i länets alla kommuner, tre sjukhus och distriktsrehabilitering m.m. runt om i länet.

Den erfarenheten som vi har av staten hittills är att de lätt glömmer mindre orter. När Socialstyrelsen har gett underlag till hur många invånare det behövs för att ha ett underlag till ett sjukhus så innebär det att Kalmar län egentligen skulle ha underlag till knappt två sjukhus. Detta är alltså ett rejält hot mot sjukvården i Kalmar län och inte minst Oskarshamns sjukhus men också sjukhuset i Västervik.

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Självklart finns det frågor där vården ska se lika ut i landet men det går att genomföra med fler nationella riktlinjer. Journalsystem kan vara ett annat exempel. Men med erfarenheten hittills när staten fördelar resurserna så blir det inte jämnt och lokal närvaro spelar alltid roll. När det gäller t.ex. infrastrukturen så får Kalmar län bland de minsta av länen när det gäller fördelningen av resurser.

Det är inte för regionens egen del som detta är viktigt, det är för invånarna! Invånarna har rätt till en god och tillgänglig vård i hela länet. Kalmar län har kommit långt i arbetet med fast läkarkontakt och samverkan med kommunerna, men det finns mer att göra. Det arbetet finns det inga som helst argument för att det skulle gynnas av en centralisering. Värnar man om vården i Kalmar län ska man värna om att det styrs från länet, inte för politikens skull utan för just en god vårds skull.

Karin Helmersson

Regionråd och gruppledare för Centerpartiet i regionen