Publikfavorit i Vimmerby – nu är karriären över för vagabonden

Innan karriären var över blev det även en sejour i Västerviks IK. Foto: Hans Lindqvist

Han var en publikfavorit i Vimmerby Hockey med sin uppoffrande spelstil. Nu är karriären över för Robin Höglund. Det skriver den tidigare VH- och VIK-spelaren i ett inlägg på sina sociala medier.

Robin Höglunds karriär kan beskrivas som en hockeyvagabond. Han var runt i många olika klubbar och i Sverige representerade han bland annat Västerviks IK, Huddinge IK, Mariestads BoIS, Borås HC, Bodens HF och Borlänge HF.

I Vimmerby, där Höglund blev en publikfavorit, var han säsongen 2017/18 och 2018/19. Sin första säsong gjorde han elva poäng på 29 matcher i VH-tröjan i Hockeyettan.

33-åringen gjorde även sju säsonger i Nordamerika och hade dessutom en utflykt till belgiska Mechelen.

"Nu är det dags, gott folk. Slutet på första kapitlet. Jag har haft förmånen att få jaga min dröm ända sedan den dag jag klev ut på isen, tack vare mamma och pappa – jag älskar er män jag någonsin kan uttrycka i ord eller handling", skriver Robin Höglund i ett inlägg på engelska på sina sociala medier.

Bland annat tackar också forwarden alla sina lagkamrater.

"Jag har fått vänner för livet och är så glad över att ha fått uppleva det. Jag har verkligen njutit av den här resan. Håll utkik efter kapitel två", skriver han.