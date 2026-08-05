Fler än 5 000 skarvar kvar att skjuta – nu jagar jägarna fler jägare

Jägareförbundet i Kalmar län söker fler jägare till skarvjakten. Därför anordnar man på lördag en skarvjaktsdag över hela länet. – Jägarna i skärgården klarar inte detta själva, säger Bill Nelson vid Jägareförbundet Kalmar län.

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av storskarv, och enligt Naturvårdsverket är Kalmar län ett av de län där ökningen av populationen är kraftigast. Samtidigt har Kalmar län en av Sveriges längsta kuststräckor.

Länsstyrelsen beslutade i höstas att tilldelningen av skarvar som får skjutas i länet under 2026 skulle öka med 3 500 till 9 900. Målet med beslutet var enligt Länsstyrelsen att förhindra skador på fisket och skydda känsliga fiskbestånd i Kalmar sund. Hittills har drygt 4 000 fåglar skjutits.

– Skarvens utbredning har en direkt effekt på vår kustmiljö där obalansen i skarvpopulationerna sätter extra press på Östersjöns redan hårt ansatta fiskebestånd. Skarven orsakar även övergödning på öarna där den häckar och hela öar ödeläggs efter att vegetationen förstörts, säger Bill Nelson, som svarar för kustjaktsfrågor i Jägareförbundet Kalmar län.

”Klarar inte detta själva”

Nu på lördag, den 8 augusti, slår Jägareförundet ett slag för skarvjakten och arrangerar en gemensam skarvjaktspremiär. Uppslutningen var stor redan förra året, men i år hoppas man att ännu fler jägare ansluter i det som man nu menar har blivit en ny tradition.

– Vi är beredda att göra vårt för att försöka justera obalansen i skarvbeståndet. Jägare över hela länet jagar gemensamt skarv över så stora ytor och på så många platser som möjligt i länet, men för att lyckas få ner beståndet till en rimlig nivå måste vi bli fler jägare. Förhoppningsvis kan detta få ”landkrabbor”, som jag, att få kontakt med skärgårdsbor och jaga tillsammans. Jägarna i skärgården klarar inte detta själva, säger Bill Nelson.