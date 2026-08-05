Fint besked för DSK – han stannar i klubben

Linus Hillström kommer inte dra på sig den gulsvarta tröjan någon mer gång i år. Foto: Arkivbild

Under våren lånade Djursdala in Linus Hillström från Gullringen. Nu har de inblandade parterna kommit överens om en fortsättning.

Hillström gjorde bra ifrån sig i DSK under våren.

– Vi tycker i det här läget, när Linus trivs och har fått tillbaka suget för fotbollen, att det ger mer att han är kvar i Djursdala. Med tanke på det fina samarbete vi har är det rätt läge att han fortsätter där säsongen ut. Sedan får vi se vad det leder till. Det viktigaste för mig är att vi behåller fotbollsspelarna som aktiva i trakten, säger Mattias Sandh i Gullringens sportgrupp.

Hillström har noterats för ett mål på sina sex matcher. Simon Henriksson i Djursdala är helnöjd med överenskommelsen.

– Vi är väldigt tacksamma mot Gullringen för att vi får behålla Linus säsongen ut. Han har varit en frisk fläkt hos oss och verkligen bidragit offensivt. Vi brottas fortsatt med ett skadeelände och därför blir det här ännu viktigare för oss inför höstomstarten, säger han.

Flera skador i DSK

Djursdala, fyra i tabellen efter en skaplig vårsäsong, inleder höstsäsongen med match mot topplaget IFK Oskarshamn på lördag.

– Vi har ett extremt tufft skadeläge just nu och har många nyckelspelare borta. Vi har inte gett upp hoppet om tredjeplatsen, men det ser tufft ut, säger Henriksson.

Bland de som saknas på lördag finns Albin Isaksson, Tim Larsson och Anton Palmér. Anton Brorsson och Linus Palmér Hård är troligen osäkra inför matchen på lördag. Ludvig Lundqvist skadade sig också på nytt i cupmatchen mot Jönköpings Södra innan uppehållet, men där ska läget vara förbättrat.