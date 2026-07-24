Minnesord över Kaj Grönberg – rumpnissarnas "pappa"

Maskören Kaj Grönberg har avlidit. Kaj var den som skapade rumpnissarna till filmen om Ronja Rövardotter. Under sina sista år hjälpte Kaj till med utställningen om Ronja hos Filmbyn i Mariannelund. Foto: Arkiv

Kaj Grönberg, Rumpnissarnas "pappa" har lämnat oss den 10 juli 2026. Vi tänker på hans livsverk och vad han gjort för Svensk film. Hur han i samarbete med Per Åhlin, Tage Danielsson och Astrid Lindgren skapade Rumpnissarna som alla känner till och älskar. Vi tänker på hans nära och kära och skänker våra tankar med stor tacksamhet för det han skapade.

Filmbyn Småland fick ett fint möte och en unik möjlighet 2024-2025, när miljön ur filmen Ronja Rövardotter skulle byggas. Det funderades och skissades tillsammans med ett företag i Vimmerby, T-Line och Thomas Karlsson. Snart föll valet på Ronjas möte med Rumpnissarna i skogen - när Ronja under sin skidtur råkar tappa skidan och trampar igenom snön och tappar ena stöveln. Det skulle visa sig att hon trampat rätt ner i Rumpnissarnas bo.

Kontakt togs med Kaj Grönberg, den person som format Rumpnissen från allra första början. Det blev ett fantastiskt möte!

Kaj och Thomas fann varandra och de formade tillsammans Filmbyns nya attraktion. Kaj skulle tillverka Rumpnissarna och T-Line bygga miljön. Som en sekvens från filmen Ronja Rövardotter gjorde Thomas Rumpnissarna "levande" och Kaj följde arbetet med stort intresse. De båda kreatörerna hade ivriga och täta telefonsamtal om hur allt skulle växa fram och presenteras.

Den 1 maj 2025 invigdes "När Rumpnissarna möter Ronja" i Filmbyn Småland och då höll Kaj Grönberg tal och berättade om hur Rumpnissarna skapats m.m. Denna miljö har blivit ett mycket populärt inslag i filmmuseet.

Kaj Grönberg, som då var sjuk, avled den 9 juli 2026. Han fick vara med om att återuppväcka sina kära Rumpnissar genom samarbetet med Filmbyn Småland. Filmbyn fick ytterligare ett oersättligt minne då Kaj också skänkte en stor fotosamling med dokumentation från den första filminspelningen av Ronja Rövardotter och ett originalmanus av Tage Danielsson. En skatt att bevara och visa eftervärlden.

Kaj Grönbergs sista Rumpnissar får nu leva vidare hos oss i Filmbyn Småland.

Tack!

Ingela Nilsson Nachtweij

Verksamhetsledare Filmbyn