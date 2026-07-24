Ny statistik om arbetslösheten i juni: ”Små förändringar”

SCB:s arbetskraftsundersökning, juni 2026:

Arbetskraften

I juni 2026 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 989 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 863 000 och antalet män var 3 126 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 78,4 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 76,0 procent och bland män var det 80,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 797 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 398 000 i juni 2026, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 602 000 och antalet sysselsatta män var 2 796 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 70,6 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 69,1 procent och bland män var den 72,2 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 295 000 personer säsongrensat och utjämnat, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,3 procent.

Anställda

I juni 2026 uppgick antalet anställda till 4 906 000 enligt icke säsongrensade data. Av de anställda var 2 437 000 kvinnor och 2 470 000 män. Antalet fast anställda uppgick till 4 123 000, varav 2 000 000 kvinnor och 2 124 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 783 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 437 000 kvinnor och 346 000 män.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och var 4 800 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 116 000 fast anställda och 684 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet tidsbegränsat anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 165,7 miljoner per vecka i juni 2026 enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 155,5 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2026 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 592 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,9 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 261 000 och antalet män var 331 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,1 procent bland kvinnor och 10,6 procent bland män. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 157 000. Av de långtidsarbetslösa var 53 000 kvinnor och 104 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år var 280 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 31,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 149 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 503 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 177 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,9 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2026 uppgick det till i genomsnitt 31,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 775 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.