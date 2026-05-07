GLENNFALK: Vi har alla hårresande exempel på hur ondskan letat sig in överallt

Att Sverige har förändrats över en generation råder det väl ingen tvekan om. Förändringen har skett på alla plan. Över hela världen faktiskt. En hel del positivt förstås, men väldigt mycket negativt.

Kommunala politiker sitter inte bara i kommunala styrelser, de sitter också djupt in i kriminella gäng.

Det handlar om den nya rapporten från Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB), kallad ”Samhällsgemensam lägesbild 2026” (SGL 2026).

Rapporten har fått stor uppmärksamhet eftersom den visar att:

313 personer med eller tidigare med politiska förtroendeuppdrag kan kopplas till organiserad brottslighet.

med eller tidigare med politiska förtroendeuppdrag kan kopplas till organiserad brottslighet. 73 av dem hade fortfarande aktiva uppdrag när nuvarande mandatperiod började 2022.

hade fortfarande aktiva uppdrag när nuvarande mandatperiod började 2022. Kartläggningen bygger på samkörning mellan polisens underrättelsematerial och SCB-data.

Materialet är anonymiserat – inga namn, partier eller kommuner offentliggörs.

Kriminologen Amir Rostami säger enligt rapporteringen att syftet inte är att peka ut enskilda personer som brottslingar, utan att visa hur långt den organiserade brottsligheten nått in i samhällets strukturer. Även rikskronofogden Fredrik Rosengren kommenterar att omfattningen var överraskande.

*

Är vi förvånade? Ja, äldre är nog förvånade. Medelålders och yngre kanske inte alls så mycket. Man upplever ju kriminella ledare runt om i världen just nu och ser nog det som en del av livet, en del av vardagen.

Ofta använder vi begrepp som ”Inget är heligt längre” och ”Allt är gränslöst” och ”Alla lurar alla”… vilken värld det har blivit, vilken värld vi lämnar efter oss till barn och barnbarn.

Sociala medier har givetvis en stor del i utvecklingen, inte bara den goda utan också den onda.

Vilka finns då på den goda sidan? Ja, inte ägarna till de sociala medierna, de vägrar rensa upp i sitt flöde, vägrar se den skada som sker med hjälp av deras verktyg. Och det här är inte på den nivån att ”vi förbjuder tobak” och så lyder alla eller ”använd halvljus, annars böter” – det är ingen som rår på mediejättarna och så länge de kan tjäna pengar också på onda krafter, så fortsätter de.

Striden står inte längre mellan kapitalister och socialister, den står mellan de som organiserar, eller hjälper till att organisera, kriminell verksamhet och ondska.

*

När nu också politiker allierar sig med de onda krafterna, under hot eller under muta, så sprider sig misstänksamheten mellan oss människor allt djupare i folklagren. Vem kan vi lita på? Någon enda?

Tjänstemän är korrumperade, följer inte riksdagens instruktioner utan blir aktivister med egen agenda, politiker tar plats i kriminella styrelseskick, kapitalister profiterar på ondska och socialisters önskan att få all styrning på några få händer i en statlig övermakt – ja, vart är världen på väg?

Vi ser alla tidsbilden. Vi har alla hårresande exempel på hur ondskan likt ett svampmycel letat sig in överallt. Också hos polisen, våra väktare.

Hur ska det rättas till? Vi äldre får räkna med att gå bort ovetande, titta på några science fictionfilmer och inbilla oss att det goda kommer att vinna. Moder Natur? Ja, där finns det nog hopp. För henne rår ingen på riktigt. Frågan är om inte hon kommer att säga ifrån med bränder, översvämningar och ödeläggelse.

Tyvärr har dock världen valt ledare som vi äldre kategoriserar som idioter, intelligensbefriade och narcisser. De kommer att gå under skrikande i så fall.

Människan är en ytterst märklig varelse. Jag har en liten vänlig, svansviftande och kärleksfull hund. Ibland önskar jag att hennes släkte hade makten över denna värld, de skulle kunna lära oss ett och annat.

En tidsfråga innan AI bestämmer sig: ond eller god?

Micael Glennfalk

Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna.

