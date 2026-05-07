Unik flygvapenövning under årets största övning – "Det som sker är unikt"

Värnpliktiga och personal övar tillsammans i Kalmar som en del av Aurora. Foto: Helena Erngård

Under Försvarsmaktens samordnade övning Aurora 26 landade ett Jas 39 Gripen och en F/A-18 Hornet på Kalmar flygplats den 6 maj. Svenska och finska värnpliktiga samt personal övade tillsammans. – Det har gått fantastiskt bra, säger Christian Bertilsson, chef för flygteknisk bataljon på F 17.

Aurora 26 är en svenskledd försvarsövning med cirka 18 000 deltagare från flera allierade länder, varav omkring 16 000 från Sverige. Samtliga försvarsgrenar deltar.

En viktig del av övningen är det etablerade samarbetet mellan Sveriges och Finlands flygvapen, med syfte att stärka den gemensamma försvarsförmågan – denna gång i Kalmar.

– Just här ser vi för första gången svenska och finska värnpliktiga klargöra varandras flygplan. Det ska ske så snabbt som möjligt och med minimalt fotavtryck. Samarbetet är i dag mer integrerat än för fem år sedan, och övningen visar att vi snabbt kan använda andra länders flygplatser, säger flottiljchef Christoffer Gruv.

Svensk-finsk rote i luften

En svensk-finsk rote bestående av ett Jas 39 Gripen från Blekinge flygflottilj och en F/A-18 Hornet från Karelia Air Wing landade på Kalmar flygplats under onsdagsmorgonen.

Piloterna var den svenska överstelöjtnanten Robin Olsson i Jas 39 Gripen och den finska kaptenen Petteri Kairinen i F/A-18 Hornet. Inflygningen över Kalmar gick enligt plan, trots blåsigt men gynnsamt flygväder.

– Det känns jättebra. Vi hade inga låga moln och kunde se allt tydligt, säger Robin Olsson.

Stridsflygplanen kan färdas i över dubbla ljudets hastighet.

– Att flyga i överljud är inte så speciellt. Den största fartupplevelsen får man på låg höjd i hög hastighet – det känns som att köra bil väldigt fort, säger han.

Kommunikationen mellan piloterna är intensiv.

– En av utmaningarna som stridspilot i dag är att skapa en lägesbild utifrån det man ser på skärmarna och samtidigt ta in det man ser, hör och kommunicerar. Idag övar vi på att identifiera varandra, vilket vi gör dagligen över Östersjön. I nästa pass tränar vi luftstrid, där planen manövrerar bakom varandra, säger Robin Olsson.

Han har varit stridspilot i tolv år.

— Det var en barndomsdröm, men jag trodde inte att jag hade det som krävdes. Där hade jag fel. Har man den drömmen ska man absolut söka.

Snabbt samarbete på marken

Efter landningen pågår intensiv aktivitet på flygplatsen. Svensk och finsk flygunderhållspersonal klargör varandras flygplan inom ramen för Aircraft Cross Service (ACS), en Nato-standard.

– Övningens fokus är att träna rörligt uppträdande. Vi ska kunna använda alternativa landningsplatser, och i dag har vi valt Kalmar, säger Christian Bertilsson.

– Det som sker här är unikt. Vi står som en gemensam enhet med svensk och finsk personal. Det skapar möjligheter för oss och dilemman för en eventuell motståndare, eftersom vi kan agera oförutsägbart på olika platser i landet.

Värnpliktiga coachar varandra



För de värnpliktiga handlar det om att arbeta som en enhet. Målet är att snabbt kunna tanka, besiktiga och lasta flygplanen för att de snabbt ska kunna lyfta igen.

Samarbetet gör det också möjligt att använda lokal personal i det land där flygplanet landar, utan att behöva egen personal på plats.

En av de svenska värnpliktiga är Herman Andersson:

– De finska värnpliktiga lär sig väldigt snabbt, och det är imponerande att se. Vi har lärt dem hur vi arbetar, de gör på ett annat sätt. Det är viktigt att öva tillsammans för att få ett bra samarbete.

Efter övningen, som varade i drygt en och en halv timme, lyfte planen för nästa moment innan de återvände till Ronneby.

Årets största övning

Aurora 26 är årets största nationella övning där totalt 18 000 personer från en mängd olika länder deltar. Tyngdpunkten ligger på södra delen av Sverige och många har nog sett militärfordon i högre utsträckning senaste veckorna.

– Aurora 26 övar Sverige och Försvarsmakten som en del av Nato. En stor del av genomförandet kommer därför att handla om värdlandsstöd och att snabbt kunna stärka vår försvarsförmåga tillsammans med allierade. I tidigare Aurora-övningar har det handlat om att öva det svenska invasionsförsvaret, nu övar vi försvaret av alliansen, säger konteramiral Jonas Wikström, övningsledare, i ett pressmeddelande.

Helena Erngård